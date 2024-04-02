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袁國守：港股考驗上升通道底16,400點

【明報專訊】復活節假期關係，加上業績期近尾聲，市場沒有太多焦點，港股上周走勢疲軟，而今個星期又到清明節假期，只得3日市，觀望氣氛濃厚，料恒指短期於16,200至16,800點之間窄幅徘徊，或要待下周基金經理和散戶放完大假回來，大市先會有較明顯方向。

技術上，恒指上周沿着10天線反覆下滑，考驗年內形成的上升通道底約16,400點，一旦失守此支持位，過去兩個月維持的上升浪將受破壞，後市或再遇沽壓。

回顧環球股市首季表現，恒指累跌505點或2.96%，連跌四季；道指、標指及納指則分別升5.62%、10.16%及9.11%，日經平均指數更漲逾兩成。

踏入第二季，不妨參考今期封面故事兩位瑞銀專家的分析，集團行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）認為，市場現時普遍高估了聯儲局大幅減息空間，故不排除美股或出現調整，但強調美股中長期仍具備吸引力及競爭力。港股方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎估計，恒指今季仍處上落市，宜選股不選市，較看好高息股。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]