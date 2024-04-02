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瑞銀亞洲：美股或趨波動 納指沽10196

【明報專訊】聯儲局議息後，市場聚焦2月份PCE數據，美股上周五休市，在PCE數據公布後本周表現或較波動。如投資者看好美股可留意納指牛證（49552），收回價17,000點，行使價16,750點，2024年9月到期，有效槓桿約9.72倍；或道指牛證（49515），收回價36,800點，行使價36,400點，2024年6月到期，有效槓桿約10.6倍。如看淡可留意納指認沽（10196），行使價15,920點，2024年9月到期，有效槓桿約10倍。

上周四內銀整體向下，工行（1398）去年純利達3639.9億元人民幣，按年增0.8%，工行績後上周四股價跌0.76%，收報3.94元。如投資者看好工行，可留意工行牛證（63402），收回價3.5元，行使價3.4元，2024年8月到期，有效槓桿約10倍；相反看淡可留意工行熊證（68372），收回價4.7元，行使價4.8元，2024年8月到期，有效槓桿約3.7倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2024。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]