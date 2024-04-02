摩根大通亞洲：績後回購股份 騰訊牛53450

輪證資金流方面，或反映投資者對後市走勢好淡分歧，騰訊好倉上周三錄約1500萬元淨流入，淡倉亦錄710萬元淨流入。

如投資者看好正股後市，可留意騰訊購（22508），行使價348.5元，實際槓桿約12.8倍，2024年6月5日到期，較進取投資者可參考騰訊牛（53450），收回價289元，實際槓桿15倍。如計劃趁高做淡可注意騰訊沽（22768），行使價249.68元，實際槓桿9.5倍，2024年7月24日到期，或騰訊熊（61957），收回價320元，實際槓桿約16倍。

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