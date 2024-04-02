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摩根大通亞洲：績後回購股份 騰訊牛53450

【明報專訊】騰訊（0700）上周股價三連升，突破300元關口及創出今年以來新高。集團於業績後展開回購，另外市場對手機遊戲業務有憧憬。據彭博社引述消息人士報道，騰訊旗下兩個遊戲工作室正在開發「開放世界生存」類型的手機遊戲，希望能成為下一隻如《王者榮耀》般受歡迎的遊戲。

輪證資金流方面，或反映投資者對後市走勢好淡分歧，騰訊好倉上周三錄約1500萬元淨流入，淡倉亦錄710萬元淨流入。

如投資者看好正股後市，可留意騰訊購（22508），行使價348.5元，實際槓桿約12.8倍，2024年6月5日到期，較進取投資者可參考騰訊牛（53450），收回價289元，實際槓桿15倍。如計劃趁高做淡可注意騰訊沽（22768），行使價249.68元，實際槓桿9.5倍，2024年7月24日到期，或騰訊熊（61957），收回價320元，實際槓桿約16倍。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部

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