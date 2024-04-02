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張佩儀：謹慎管理MPF 睇年度報表了解基金表現

【明報專訊】選擇適當的強制性公積金（MPF）對於個人財務規劃和退休生活至關重要。一個合適的MPF計劃不僅可以提供多樣化的投資選項，還能根據風險承受能力和退休目標進行個性化的配置。因此，在這關鍵的金融決策上，謹慎地釐定MPF計劃將成為實現財富自由和舒適退休生活的重要一步。

在選擇適合的MPF投資組合後，積極的管理和計劃監控非常重要。以下是一些能有效管理MPF的做法：

小心觀察，細緻入微：查閱年度報表，了解過去一年的帳戶供款和投資表現。此外，參考MPF受託人提供的基金摘要，了解基金的表現情况。

堅韌不拔，持之以恆：請記住，MPF是長期投資，不應因短期市場波動而輕易改變投資策略。根據短期市場趨勢胡亂調整投資或轉換基金是不可行的，因為市場走勢非常難以預測。如果預測錯誤，可能會得不償失。同樣，要注意MPF基金的交易方式，就像其他基金一樣，它們以未知價格進行買賣。基金的交易價格是根據交易日收市後基金資產淨值確定的。因此，你無法像買賣股票一樣以指定價格買賣基金。

集中管理，方便快捷：每次轉換工作時，新僱主都會安排僱員加入他們選擇的MPF計劃。如果僱員每次轉換工作後都未處理前一份工作的MPF，可能會擁有多個帳戶。這不僅管理不便，還可能影響整體投資策略。你可以選擇以下其中一種方式處理在舊公司工作期間累積的MPF：

1. 將MPF轉移到新僱主為你開立的供款帳戶；

2. 如果員工已經在其他MPF計劃下擁有個人帳戶，則將MPF轉移到該帳戶；

3. 如果僱員沒有任何個人帳戶，並且對舊公司選用的MPF計劃滿意，也可以考慮將MPF保留在舊公司的計劃中，以個人帳戶形式繼續投資。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[財女手記]