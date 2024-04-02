陳永傑：聯儲放鴿 全球樓股得益

聯儲局主席鮑威爾指出，政策利率可能已達峰值，在今年某個時間開始放鬆貨幣政策屬合適。點陣圖顯示，成員維持今年合共減息0.75厘觀點不變。沒有像市場估計減息縮水至兩次甚至減一次0.25厘，有利樓股投資者。

經濟增長方面，聯儲局上調今年美國GDP增長預測至2.1%，並上調2025年及2026年的GDP增長預測至2%，高過之前估計的1.8%及1.9%。提高未來經濟增長的聯儲局，維持今年個人消費支出（PCE）物價指數預測於2.4%不變，但上調扣除食品和及能源的核心PCE物價指數預測至2.6%，高過去年12月預計的2.4%。

鮑威爾強調，對通脹持續向2%目標回落更有信心，但不宜降低利率目標範圍。政策利率可能已達到峰值，在今年某個時間開始放鬆貨幣政策是合適的，將仔細評估未來公布的數據，逐次會議作出決定。

議息當日美股三大指數齊創新高，反映投資者認為點陣圖預期減息0.75厘觀點不變得到市場歡迎，勝過估計減息縮水。美股升上高峰，筆者預計美國住宅樓市亦會步步高陞，會刺激世界各地樓市股市，香港亦會受惠。假如美國今年落實減息，將會進一步推動樓市股市等投資市場向好，料投資者得益。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]