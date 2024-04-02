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布少明：經濟成樓市「大陽春」關鍵

標籤：布少明

【明報專訊】《財政預算案》落實「撤辣」後剛滿一個月，樓市氣氛逆轉，積壓已久的樓市購買力釋放，一手抑或二手成交量皆大升。總計「撤辣」後約一個月，一手成交急升超過18倍，35屋苑二手交投增約2.45倍。「撤辣」是樓市，甚至經濟的轉捩點，若樓市興旺，可為經濟帶來多重效益，有助重建對香港前途、經濟前景及樓市的信心。

其實「撤辣」是一舉數得，樓市鬆綁既可助有能力者上車及換樓，置業安居；當樓價回穩，有套現需要的業主亦可出貨換取資金，並且令負資產宗數回落，穩定金融體系，保障民間財富。再者，「撤辣」吸引不少新來港的專才入市，在港落地生根。房地產可成為推動經濟的火車頭，樓市復蘇將令銀行、建築、律師、搬運等行業受惠，推動經濟增長。

現時新盤銷情暢旺，發展商的積貨壓力大減，當新盤減少到一定程度，發展商需補貨，重燃對買地興趣，政府賣地收入因而增加，可大減財赤，全力拼經濟，鞏固香港國際金融中心地位。

筆者相信，假如經濟環境持續好轉，樓市成交大陽春之勢可以持續。相信今年住宅物業交投將顯著回升，一手成交將達至1.8萬宗水平，創5年新高，二手成交則錄5萬宗，亦創3年新高。筆者相信「撤辣」不會令樓價飈升，房屋供應恢復穩定，更重要是短炒幾乎絕迹，降低樓市過熱可能，預期次季樓價將隨成交回升而跌幅收窄，並漸漸回穩。「美聯樓價指數」最新按周升0.14%，至於樓價未來走向，還要視乎本港經濟，如有顯著改善，加上預期美國下半年開始減息，若中美關係未有惡化，全年樓價可望升約5%。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]