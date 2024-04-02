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馬泰陽：撤辣滿月 利好樓市信息湧現

標籤：馬泰陽

【明報專訊】據差餉物業估價署最新公布的樓價指數顯示，今年2月私人住宅樓價指數報305.5點，較1月307.7點再跌1.69%，連跌10個月。不過，由於該指數屬於滯後數據，未反映市場現况。

值得注意，《財政預算案》落實「撤辣」至今剛好滿月，本港樓市氣氛於谷底反彈，一手及二手成交急增。綜合「一手住宅物業銷售資訊網」及市場消息，「撤辣」後28日（2月28日至3月26日）累錄約3814宗成交，較「撤辣」前28日（1月31日至2月27日）約198宗，大增逾18倍。二手方面，「撤辣」後成交量同樣明顯增加。綜合前線資料，全港35個大型屋苑於「撤辣」後已連續4星期錄逾百宗。若以過去4周（2月26日至3月24日）合計，共錄490宗成交，比起「撤辣」前4星期142宗升約2.45倍。

由於現時新盤庫存積壓，發展商減價去貨，令現時購買力側重於新盤市場，預計短期內二手仍面臨壓力。「撤辣」效應持續擴散，不僅有利上車客及換樓客，還有利海外人士來港安居樂業，增加他們留在香港的吸引力。隨着本港樓市復蘇，有大量資金流入「磚頭」，多個有利條件之下，樓市有望再成為經濟發展的動力火車頭，推動本港經濟增長。

至於息口方面，，市場預料美國聯儲局今年將減息3次，相信是次加息周期息口已見頂，而本港加息周期亦跟隨美國即將結束，屆時港息將有望於年內掉頭回落。在減息信號愈來愈清晰時，能增強買家對後市的信心。若未來息率回落，相信將進一步增加租轉買上車客、換樓業主及長線收租投資者的入市意欲，因此估計今次旺市有機會延續。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]