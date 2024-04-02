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減輕照顧者負擔 本地創科好有計

「香港人長命，但很多都不太健康，代表老人家可能長時間失去自理能力。」這是大銀創辦人陳曉蕾在第二屆「城市創科大挑戰」啟動禮中所分享的第一段話。她在台上台下所提及的創新科技，都是關乎當責任落在照顧者身上，如何減輕其照顧負擔，當中的「法寶」你我會用得著也未定。

陳曉蕾創辦的慈善機構圍繞香港高齡化議題及服務，她在第二屆「城市創科大挑戰」啟動禮中就香港高齡化狀況作簡介：「香港不少人口在50年代左右的戰後出生，如今人口老化速度非常快，加上生育率下降以及家人移民等因素，照顧者人手出現嚴重短缺——無論是長者的親屬，抑或是院舍職業照顧者。」據政府統計處推算，65歲或以上人口會由2021年的145萬上升至2046年274萬，每三個人之中便有一位高齡人士。統計處亦指出三份一僱主聘請外傭，主責正是照顧長者。

雖然廣招「外援」或可緩解部分人手不足之困，惟照料長者的挑戰始終超出想像。陳曉蕾舉例：「患上認知障礙的老人家，由初期吞嚥困難發展至後來在街上迷路走失，病情持續惡化意味照顧者每隔一段時間又要面對新困難，需要更新照顧技巧。」

 

家居另類看護

陳曉蕾認為科技是老人化社會的其中一個出路：「無論是每年『樂齡科技展』的參展品，又或市場上有關照顧長者的新產品，均可發現當中不乏富有創意兼成熟的設計。論到家居科技，有本地手機app讓長者在家中對著手機進行復康訓練，程式能判斷他們的動作是否正確並加以提示，甚至容許與物理治療師遙距連線，作出指導跟進。」

她續說：「對於需定時服藥的長者，有香港公司研發出家居電子分藥機，不單按時在多種藥物中執藥，甚至若感應到長者逾時未有拿取藥物會發出提示，可幫助照顧者減輕分藥負擔。除此之外，監測長者跌倒並向照顧者發出通知的感應器，以及一系列防跌防跣等關乎長者起居生活安全的產品，其實已有不少選擇。」

 

科技之手 觸及家居以外

針對長者家居生活的科技產品至關重要，但她指出對於院舍機構，以至整體社會亦需要有創科及關懷的意念貫徹上下。她說：「據知有院舍引入移動式機械人鼓勵住院長者多談話，這些產品原初目的是幫助小朋友學習，但套用於長者原來也有實際效用。另九巴數年前推出一個尋找失蹤長者的服務，由家人提供迷路長者的八達通號碼，當他們嘟卡搭巴士時車上裝置會向司機發出警號。」可以留意到以上兩種應用其實是建基於現成技術，因此合適科技未必一定要由零開始創造，活用現有技術加以改良說不定會事半功倍。

 

不一定要高深科技

陳曉蕾特別指出不同科技層次的點子也各有所用：「據聞有家人為長者專誠從日本訂購數萬元的對答機械人，但亦有親屬為長期住院長者提供一個能夠簡單錄音的公仔，讓他們聽到家人的話語，對情緒也有正面幫助。說得再誇張一點，一個零科技的普通布公仔有時亦有安撫作用。」關懷長者以至幫助其照顧者的科技不一定要高深，也不能只著眼於身體上的健康或生活上的便利，情緒支援亦是重要一環。

 

盼紓解照顧者壓力

第二屆「城市創科大挑戰」副題之一「幫人有計」，旨在鼓勵社會以創新科技協助長者以及殘疾人士的照顧者。當中的殘疾，所指不單是身體上的殘障，也包括自閉症、過度活躍症、智障、精神病、言語障礙等。不單殘疾人士及長者需要社會特別關顧，就連他們的照顧者往往因為長時間承擔照料護理工作而身心俱疲。陳曉蕾期望創科方案不只是得意有趣，最重要是能切實增強家人、院舍或機構的照顧能力，紓解照顧者的壓力，推動社區關愛。

 

第二屆「城市創科大挑戰」

主辦機構：創新科技署

合辦夥伴：香港科技園公司

 

主題：

參賽者就兩大副題提交創科方案——「山人有計」以科技提升郊野公園管理及遠足者大自然體驗；「幫人有計」以科技支援長者和殘疾人士照顧者及增強機構服務管理。

 

 組別及獎項：

公開組、大學／大專院校組、中學組及小學組，以個人或組隊形式參加，優勝者將獲獎金及獎座，公開組、大學／大專院校組更有機會獲100萬元共創基金。

 

報名日期：4月5日至5月16日    

線上簡介會日期：4月15日（下午3時至5時）

 （歡迎在活動網頁報名參與）

網址：citytechgc.hk   

查詢：enquiry.hkcitygc@hkstp.org

 電話：2629 6718

 

 

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