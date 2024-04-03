moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

電動車熱賣 小米最多升16%領漲港股 高盛：業務第4年可扭虧 未來數月產能關鍵

【明報專訊】小米（1810）上周四（3月28日）正式加入造車新勢力，推出三款「小米SU7」電動車，售價由21.59萬元人民幣起跳，券商反應普遍正面。其中高盛預計小米SU7將成為內地銷量前三的高端電動車之一，並預料小米汽車業務2028年能實現盈利。券商唱好（見表1），股價亦見支持，小米昨日最多升16%，收市報16.28元，升8.97%；其他電動車股表現各異，當中小鵬（9868）收市跌逾5.6%（見表2）。

明報記者 蕭嘉聰

小米SU7開售24小時後銷售突破8.89萬輛，集團董事長雷軍昨預告今日（3日）將是「激動人心的一天」，小米將於北京亦莊的汽車工廠舉辦小米SU7首批交付儀式，全國28城交付中心亦同步開始交付。另據內媒報道，小米汽車近日要求供應商增加產能至月產1萬輛，當中重點增加高配版車型產能。

今日首批交付 雷軍：激動人心

高盛發表報告表示，小米SU7登場有驚喜，定價範圍亦符合預期，相信小米有能力成為市場價格領導者；首24小時的訂單量高於預期，加上3個版本使產品組合更平衡，料小米SU7銷售及平均售價潛力均勝預期。

該行又指出，小米SU7以領先的規格和智慧生態系統為核心優勢，已展現成為中國最暢銷高端電動車之一的潛力，未來數月如何盡快提升產能將成關鍵，但相信若工廠實行兩班制，產能將有100%上升空間。該行將小米今年至2026年收入預測上調2%至6%，預期今年至2026年小米汽車銷量將達10萬、17萬及32.6萬輛，佔整體內地電動車銷售分別1%、1.5%及2.5%，至2028年更可以扭虧為盈。

野村：或對小鵬蔚來構成壓力

野村認為，小米電動車型號SU7預訂量超出預期，相信其電動車市佔率將快速增長，不過整體市場情緒疲軟，因此維持「中性」評級，目標價由18.6元下調至17元，以反映電動車市場估值下跌。該行表示，小米汽車具競爭力的規格及強勁預訂量或短期對同業如小鵬P7i、蔚來（9866）ET5等車型構成壓力，不過分銷管道尚未成熟，初期或拖累銷售表現。

摩通：品牌知名度高手頭現金足

摩根大通表示，小米將成為電動車行業的有力競爭者，其品牌知名度較其他電動車品牌更高，是其強大的競爭優勢，小米在中國擁有逾一萬間門市，分銷能力及品牌知名度將成為推動銷售的強大資源。此外，內地汽車市場價格競爭激烈，市場競爭等同於電動車公司資產負債表實力的競爭，而小米手頭現金充裕，至去年擁有約1100億元人民幣現金。

該行又指出，由於營運規模較小、持續研發和資本支出，小米電動車業務在最初幾年或未能盈利，不過集團現金狀况強勁及核心智慧手機業務EBITDA流入，相信投資者更關注汽車銷售趨勢及新車型訂單表現。