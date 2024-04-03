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逾60企業「死線」前未發業績停牌 內房重災

【明報專訊】昨日有逾60家上市公司未能在3月底「死線」前公布業績而需要停牌，近年業績大挫兼重組不斷的內房繼續是重災區，當中前藍籌碧桂園（2007）在3月28日已預告，因債務重組涉及盡職調查等工作量大及複雜度高等，故預計需要更長時間完成2023年度業績編製工作，自4月2日起停牌。

其餘一批未能在3月底前刊發2023年業績的內房、物管股包括融信中國（3301）、大發地產（6111）、德信中國（2019）、上坤地產（6900）、上置（1207）、建業新生活（9983）、宋都服務（9608）、正商實業（0185）、億達中國（3639）、當代置業（1107）、佳源服務（1153）、力高集團（1622）及力高健康生活（2370）等。

31年首不派息 萬科急挫13％

按照上市規則，上市公司須於公司財政年度結束後3個月內發布初步業績通告，亦即其截至2023年12月31日止財政年度的初步業績公告，必須於2024 年3月31日或之前發布。

此外，萬科（2202）受累於31年來首不派息，加上在市場疲軟下，市場憂慮萬科往後營收及利潤將持續承壓等，股份昨急跌12.92%，收報4.72元。當中摩通將萬科A、H股評級由「中性」下調至「減持」，目標價由5.8元削至4.2元。摩根士丹利亦下調萬科目標價至5.35元。