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阿里上季斥374億回購 近8季最多

【明報專訊】重磅科網股紛加碼回購撐市，阿里巴巴（9988）公布，截至今年3月底止，集團上季以總代價48億美元（約374億港元）回購合計5.24億股普通股（相當於6500萬股ADS），金額是過去8個季度以來最大；整個財年合共以125億美元的總價回購12.49億股普通股（相當於1.56億股ADS）。截至今年3月底止，阿里巴巴仍餘319億美元回購額度，有效期至2027年3月。

阿里：顯示對未來發展充滿信心

截至今年3月底止，阿里巴巴流通普通股為194.69億股（相當於24.34億股ADS），較去年12月底淨減少5.2億股普通股，淨減少比例為2.6%（計及股權激勵計劃發行股份）。以整個財年計，集團通過股份回購計劃淨減少10.57億股普通股，淨減少比例為5.1%（計及股權激勵計劃發行股份）。阿里巴巴表示，集團以實際措施執行董事會主席蔡崇信上任後，首次業績電話會議作出專注於釋放價值以提升股東回報的承諾。集團流通股在上財年淨減少比例為5.1%，超過每年至少3%的承諾，堅定執行股份回購計劃表明公司對未來發展充滿信心。

相對之下，騰訊控股（0700）今年首季因公布全年業績前有兩個月禁止買賣空窗期，合共回購約5104萬股，按期間平均股價約285元計，涉資約145億元，只及阿里回購額不足四成。但騰訊首季回購股數，仍較南非大股東Naspers旗下的Prosus減持數量多出1000萬股。

騰訊上季回購股數 多於大股東減持

Prosus最新公布，截至4月1日其騰訊持股量降至23.26億股，相當於24.6%騰訊股份，較去年12月底披露的23.67億股減少約4082萬股，折合約0.43%騰訊股份。此外，Prosus持有的美團（3690）股份數目未見變化，仍維持2.58億股，即公司仍未處置相關股份。