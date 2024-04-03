中行研究院料內地今季GDP增5.1% 消費續為「壓艙石」

報告指中國內部宏觀政策進一步發力，經濟成長內生動力增強，服務消費和製造業投資成為主要支撐。報告初步預計，中國今年第一季GDP增長率約為4.8%，並料中國經濟第二季景氣度可望小幅回升，預計第二季GDP增長率為5.1%左右，成長速度較第一季回升約0.3個百分點。當中消費將繼續發揮中國經濟成長「壓艙石」的作用，服務消費潛力可望進一步釋放。

銀行業料盈利能力明顯下滑

報告亦提到，去年受惠於高利率，全球銀行業淨利實現階段性提升，而資產品質及資本狀况亦相對穩定。惟展望今年上半年全球經濟復蘇前景不確定性增加，銀行業經營環境不容樂觀，規模擴張速度放緩，淨利息收入增長亦會放緩，盈利能力將明顯下滑。

全球經濟方面，報告提到今年第一季全球經濟成長動能減弱，已開發經濟體消費成長降溫、投資活動低迷，以及政府支出趨緊，但製造業逐漸擺脫疲弱狀態，服務業亦延續良好表現，全球貿易緩慢地復蘇。展望第二季，全球經濟成長率預計將小幅回落，需求收縮將成為主要拖累因素，而全球生產可望延續企穩復業態勢，全球通膨壓力亦將進一步緩解。