moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

建行：30%派息率不變 研派中期息

【明報專訊】中證監上月公布加強上市公司的監管意見，推動企業一年內多次分紅，建設銀行（0939）首席財務官生柳榮在業績會表示，該行正研究依規有序推動中期分紅（中期息），結合股東意願、資本補充、監管要求和長期可持續發展作考慮。他又指出不會改變約30%的派息率，去年11月金監總局公布的資本新規，對該行資本充足情况會有正面影響。

內地近年多次下調貸款市場報價利率（LPR），內地銀行面對淨利息收益率下跌問題，生柳榮表示內地經濟向好程度有改進，但仍需銀行支持實體經濟，政府工作報告提及融資成本要穩中有降，央行官員亦指有降息降準，展望今年LPR還有一定的下行空間。

有信心今年淨息差領先同業

不過，生柳榮表示，去年該行的一般人民幣存款付息率按年下降0.09個百分點至1.74%，拐點已出現，利好今年控制負債成本。銀行資產收益率面對LPR下降、市場競爭影響，在控制負債成本下降會較有主動權，該行通過分行內部考核機制，引導分行控制3年期以上高息定期存款、利率較高的同業存款等，而資產收益則會改善貸款結構，例如增加利率較高的零售、個人貸款等，有信心今年淨息差可保持較同業領先的水平。

去年9月內地推動現有按揭貸款利率下調，副行長李運稱，今年3月按揭貸款受理量，特別是二手按揭貸款按月回升，今年首季提早償款規模較去年第四季有減少，顯示利息支出有助減少客戶提早償還按揭。

資產質量方面，副行長李民表示，全年資產質量可望保持穩定，該行的逾期率與不良率的剪刀差，已有連續27個季度為負數。重點風險領域方面，該行在房地產企業貸款佔比3.59%，貸款結構合理，而不良貸款生成與2022年基本一致，整體不良率符合管理預期。