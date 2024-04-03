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金管局推動港股ETF中東上市

標籤：經濟

【明報專訊】立法會財經事務委員會下周一（8日）將討論促進證券市場流動性和競爭力的措施，根據當局向委員會提交的文件，繼去年11月亞洲首隻追蹤沙特阿拉伯市場的交易所買賣基金（ETF）在香港掛牌上市後，當局會推動在中東上市的一隻追蹤香港股票指數的ETF，吸納更多當地資金配置港股，金管局正與多家金融機構進行商討。

政府正透過不同渠道吸納海外資金，除了ETF外，港交所（0388）亦正籌備與中東及東南亞地區組織聯合舉辦旗艦峰會和活動，加強香港與海外市場的聯繫。

文件又指出，港交所去年10月就推出庫存股份機制展開市場諮詢，據政府的理解，港交所收集的意見大致支持其建議。港交所預計今年上半年內刊發諮詢總結，公布相關的執行細節。為訂立法律框架，讓在香港註冊成立的上市公司未來可持有庫存股份，政府提出立法建議修訂《公司條例》，目標在今年下半年向立法會提交條例修訂草案。

惡劣天氣開市

港交所料年中發表諮詢總結

另港交所已就惡劣天氣下開市進行公眾諮詢，文件指出，市場對推行有關建議的大方向並無異議，港交所目標在今年年中發表諮詢總結，回應市場意見及公布執行細節。港交所亦計劃在今年上半年，就收窄股票買賣差價諮詢市場。

證券市場目前以「手」為買賣單位，每「手」股數由發行人自行決定。市場有聲音指現時安排缺乏一致性，對散戶入市構成障礙。港交所會對股票買賣單位安排和有關市場影響作全面檢視，並研究相關事項，包括手數安排、收費等。

另港交所和證監會亦將探討進一步優化主要衍生產品的持倉限額、相關保證金和抵押品的要求，以及降低提供保證金和抵押品成本。