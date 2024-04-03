moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中東局勢升溫 油價見5個月高 美製造業意外增長 市場下調減息預期

【明報專訊】以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館導致多名軍事顧問死亡，恐引發伊朗報復，令中東地緣政治風險升溫。加上墨西哥供應趨緊，且美國製造業活動恢復擴張預示原油需求增加，國際油價昨升至5個月高位。紐約期油昨升穿每桶85美元關口，是去年10月底以來首次。布蘭特期油亦曾升穿每桶89美元，同樣是去年10月底以來新高。美國製造業數據比預期強勁，令市場下調對美聯儲的減息預期，美股三大指數早段下挫，道指繼周一跌逾200點，昨早段再跌450點，標普500指數及納指早段跌約1%。

油價反彈，恐遏抑通脹的努力面臨轉折。在高息環境下，美國經濟仍出乎意料具韌力。周一公布的美國3月ISM製造業指數，自2022年9月以來首次升穿50榮枯線，意外重返擴張水平，反映原油需求增加，並為美聯儲對減息保持耐性提供理據。債券交易員下調對美聯儲的減息預期，6月開始減息的概率曾跌穿50%，昨晚回升至六成，但仍低於一周前的70%。

美元強勢 現貨金價仍創新高

荷蘭國際集團（ING）研究報告指出，美國製造業意外恢復增長，被市場解讀為「美聯儲顯著減息的可能性減少」。市場預計，美聯儲今年減息幅度不足0.65厘，低於美聯儲官員預期的0.75厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨維持在4.7厘以上。美國10年期國債孳息率昨高見4.4厘。美匯指數昨曾升至105.1，是去年11月中以來最高。雖然美元強勢，但投資者下調對美聯儲的減息預期，現貨金昨高見每盎司2266.85美元創新高。

中東緊張局勢加劇為原油價格帶來溢價，加上彭博社引述知情人士稱，墨西哥國營石油公司Pemex計劃未來幾個月減少原油出口，並已取消一些向美國、歐洲及亞洲煉油廠供應原油的合約，讓墨西哥本地煉油商在6月初的大選前生產更多汽油和柴油，預示國際原油供應將進一步收緊。

墨擬減出口 預示國際原油供應收緊

隨着墨西哥灣的原油供應可能減少，墨西哥灣生產的Mars混合原油價格受到支持。根據定價機構General Index的數據，Mars混合原油價格周一較期貨每桶溢價1.6美元，是去年11月以來最大的差價。面對全球原油消費持續強勁，加上油組與盟友（OPEC+）限制產量，為油價帶來上行壓力。此外，美國政府可能再次收緊對委內瑞拉的原油出口限制，禁止其利用美元進行交易。摩根大通上周警告，布蘭特原油價格今年可能升至每桶100美元。

彭博社指出，市場預計OPEC+將在周三的會議確認目前的產量政策，這將導致今年底原油求過於供。荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略主管Warren Patterson表示，中東緊張局勢升級，與石油基本面轉強同時發生，市場供應正在收緊。

對冲基金持布油淨長倉倉位13月高

洲際交易所歐洲公司（ICE Futures Europe）的數據顯示，對冲基金愈益看好原油，基金經理對布蘭特原油的淨長倉合約倉位達到13個月高位。今年以來布油價格已上漲14%。

（綜合報道）

[國際金融]