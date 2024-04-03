moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）第一季電動車交付量按年倒退，是2020年新冠疫情以來首次。Tesla首季交付量為386,810輛，遠低於FactSet統計的分析師平均預期的45.7萬輛交付量。Tesla第一季總產量亦降至433,371輛，與交付量存在顯著差距。Tesla早段股價跌近6%，今年以來股價跌逾三成。

遠遜分析師平均預期

Tesla位於德國柏林的超級工廠，因附近一座高壓電塔於3月初遭縱火破壞，導致生產被迫暫停；加上美國加州廠房生產Model 3的升級版，這過程往往導致產量降低。此外，紅海衝突造成的航運改道，也導致交付量下滑。

相比下，Tesla去年同期的交付量為422,875 輛，產量為440,808輛。去年第四季，Tesla交付量為484,507輛，產量為494,989輛。

近期嘗試賣廣告 宣傳產品線

相比於產量，市場更憂慮消費者需求下滑。利率高企令一些電動車買家保持觀望，加上中國市場的競爭更趨激烈，令Tesla面臨挑戰。Tesla曾警告，該公司正處於「兩波增長浪潮之間」（between two growth waves）。

行政總裁馬斯克在2月表示，多數人不喜歡在冬季買車。Tesla近期開始嘗試賣廣告，向消費者宣傳其產品線。

Tesla去年底開始在美國推出Cyber​​truck，但未透露其產量和交付量。雖然整體季度交付量減少，但Tesla仍重奪全球最大電動車製造商的寶座。

根據比亞迪（1211）的數據，該公司第一季在全球賣出300,114輛純電動車，較Tesla少超過8萬輛。去年第四季，比亞迪憑藉52萬輛電動車的銷量，首次超越Tesla。

（綜合報道）

[國際金融]