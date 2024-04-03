Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）第一季電動車交付量按年倒退，是2020年新冠疫情以來首次。Tesla首季交付量為386,810輛，遠低於FactSet統計的分析師平均預期的45.7萬輛交付量。Tesla第一季總產量亦降至433,371輛，與交付量存在顯著差距。Tesla早段股價跌近6%，今年以來股價跌逾三成。
Tesla位於德國柏林的超級工廠，因附近一座高壓電塔於3月初遭縱火破壞，導致生產被迫暫停；加上美國加州廠房生產Model 3的升級版，這過程往往導致產量降低。此外，紅海衝突造成的航運改道，也導致交付量下滑。
相比下，Tesla去年同期的交付量為422,875 輛，產量為440,808輛。去年第四季，Tesla交付量為484,507輛，產量為494,989輛。
相比於產量，市場更憂慮消費者需求下滑。利率高企令一些電動車買家保持觀望，加上中國市場的競爭更趨激烈，令Tesla面臨挑戰。Tesla曾警告，該公司正處於「兩波增長浪潮之間」（between two growth waves）。
行政總裁馬斯克在2月表示，多數人不喜歡在冬季買車。Tesla近期開始嘗試賣廣告，向消費者宣傳其產品線。
Tesla去年底開始在美國推出Cybertruck，但未透露其產量和交付量。雖然整體季度交付量減少，但Tesla仍重奪全球最大電動車製造商的寶座。
根據比亞迪（1211）的數據，該公司第一季在全球賣出300,114輛純電動車，較Tesla少超過8萬輛。去年第四季，比亞迪憑藉52萬輛電動車的銷量，首次超越Tesla。