Tesla首季交付量減 新冠疫情來首見

遠遜分析師平均預期

Tesla位於德國柏林的超級工廠，因附近一座高壓電塔於3月初遭縱火破壞，導致生產被迫暫停；加上美國加州廠房生產Model 3的升級版，這過程往往導致產量降低。此外，紅海衝突造成的航運改道，也導致交付量下滑。

相比下，Tesla去年同期的交付量為422,875 輛，產量為440,808輛。去年第四季，Tesla交付量為484,507輛，產量為494,989輛。

近期嘗試賣廣告 宣傳產品線

相比於產量，市場更憂慮消費者需求下滑。利率高企令一些電動車買家保持觀望，加上中國市場的競爭更趨激烈，令Tesla面臨挑戰。Tesla曾警告，該公司正處於「兩波增長浪潮之間」（between two growth waves）。

行政總裁馬斯克在2月表示，多數人不喜歡在冬季買車。Tesla近期開始嘗試賣廣告，向消費者宣傳其產品線。

Tesla去年底開始在美國推出Cyber​​truck，但未透露其產量和交付量。雖然整體季度交付量減少，但Tesla仍重奪全球最大電動車製造商的寶座。

根據比亞迪（1211）的數據，該公司第一季在全球賣出300,114輛純電動車，較Tesla少超過8萬輛。去年第四季，比亞迪憑藉52萬輛電動車的銷量，首次超越Tesla。

（綜合報道）

[國際金融]