姜靜：歐英紐轉鴿 美元續有支持

美聯儲主席鮑威爾上周重申美國經濟強勁，毋須急於減息，他稱如果通脹不回落，當局可以將利率維持在現時水平。反觀歐、英、紐等主要央行的官員的基調更鴿派，對減息亦持更開放態度。市場消化一系列言論後， 對歐、英、紐央行在今年減息幅度的預期上調至70至90個基點。接下來，包括美聯儲在內的主要央行同步開始進入寬鬆周期的可能性正在增加，因此歐元、英鎊或不再享有遲減息帶來的利好；在主要央行中，澳洲央行可能會是最後轉鴿的央行之一，隨着全球利率環境的限制性有所減弱，澳元可能會在一定程度上受惠。就經濟基本面而言，目前美國仍較其他經濟體有韌性，如繼續享受例外主義，美元將持續有支撐。另一方面，避險資金的流入以及美國大選的不確定性，均有機會進一步提振美元。

美匯指數目前在105.00/10附近交易，日線圖維持溫和看漲勢頭，短期內下行空間有限。展望未來，本行認為美元未來整體路徑向下，但在經濟出現明顯疲態前，料仍會有階段性支持。本行最新的美匯指數預測，2024年第二季至2025年第一季分別為103.78、102.90、102.29及101.39。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]