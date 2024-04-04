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活在灣區：善用內地手機App 北上消費免「中伏」

【明報專訊】剛過去的復活節假期大批港人選擇北上，性價比較高的消費娛樂飲食無疑是港人北上的主要消費目標。北上要精明「搵食」，便要善用內地手機應用程式（App）尋找當地美食、預約訂枱及購買團購優惠券等，再配合本港信用卡的現金回贈，北上消費將更划算。

明報記者 劉敬華

北上尋找美食，與其只選「長龍」店避「中伏」，不如利用內地應用程式發掘當地隱世美食店。在香港覓食，不少人會參考OpenRice或Google平台的餐廳評分及食評，在內地則可利用大眾點評及美團等手機App，兩個應用程式均可透過輸入商圈、商場、餐廳名稱或菜品，作為搜尋關鍵字，搜尋結果除會顯示餐廳的基本資訊，如菜單、地址、人均消費等，最值得參考的，當然是網民就相關餐廳撰寫的食評，以及綜合網民的評分。

可參考大眾點評美團網民評分

目前這類設餐廳評分的平台，一般以5分為滿分，綜合內地網民意見，宜選擇4.5分或以上餐廳，避開4分以下的餐廳。不過，也有個別網民於網上分享經驗，曾選擇評分高達4.8分，甚至評分達5分的餐廳，食物質素或服務卻未如預期。根據內地網民在網上分享的心得，要減低「中伏」風險，於覓得高分餐廳後，應細看相關餐廳的負面評價，看相關負評是否屬可接受範圍，若餐廳評價為一面倒讚好，則宜對比如小紅書等其他平台，看看評價是否一致向好。

預先訂座遙距取號 減省排隊時間

即使最後未能在網上覓到內地隱世食店，回歸「安全牌」選擇人氣「長龍」店，更應善用內地手機應用程式預先訂座，又或遙距取號排隊，以省下排隊等位時間。目前美味不用等、大眾點評及美團手機App均可提供訂座或取號排隊服務，北上前宜留意心儀餐廳與哪一個平台合作提供訂座或取號排隊服務。還要留意，不少大品牌或著名食店未必會與這些平台合作，而是透過自家公司的微信公號提供訂座或取號排隊服務。

周末北上前，宜先鎖定心儀餐廳，下一步自然是查看網上是否有相關餐廳的團購優惠，隨時可以折扣價享受美食。儘管抖音也有出售美食團購券，惟餐廳選擇不及美團及大眾點評多，現時港人以香港電話號碼登入美團及大眾點評，也可購買平台內的食肆團購優惠券。

團購優惠券 留意適用條款

美食團購優惠券一般可分為三類，第一類為代金券，讓平台用戶以優惠價買入相關餐廳的現金券，如圖一的團購代金券，便可以69元人民幣購入100元人民幣代金券；第二類為套餐券，平台用戶可以優惠價直接購入相關餐廳提供的優惠套餐，第三類為優惠菜品券，讓平台用戶可以優惠價購入相關餐廳的指定單品美食。購買團購券前，宜留意條款，如團購券的有效期、星期六日是否適用、有否限在特定時段使用、是否限於部分分店使用，以及能否退款等。由於美團及大眾點評均可選用微信支付，若在微信綁定香港雙幣信用卡，更可同時賺取信用卡現金回贈優惠，目前本港大部分銀聯雙幣卡均可就人民幣簽帳提供4%或以上現金回贈（見表）。

[活在灣區]