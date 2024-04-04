憂美延後減息 恒指挫206點

電動車股跌幅顯著

港股跌市下入市低撈資金未見踴躍，在清明節假期前，成交低見近998億元的一個半星期低位，較周二成交額大減三成或443.9億元。

美股周二晚回軟，港股及亞太區股市普遍偏軟，當中韓國KOPSI綜合股價指數跌幅最大，跌1.68%；菲律賓綜合股價指數則跌1.39%；港股恒生指數緊隨其後，跌幅約1.22%。隨着美匯強勢，人民幣轉弱，在岸價跌2點子（1萬點子等於1元），低見7.2356的去年11月17日以來新低。恒指日間期貨跌1.3%，輕微高水21點，及至昨晚夜期時段，隨外圍市况回穩，截至昨晚10時高水擴大至88點，見16,813點。

重磅科網股整體走勢欠佳，尤以美團（3690）最弱，全日跌2.42%，跌破百元大關，收報98.95元，「紅底股」不再。科技股指數比恒指跌幅更大，全日跌2.32%。

另一焦點電動車股更全線回軟，當中包括蔚來（9866）、小鵬（9868）及理想（2015）在內的「蔚小理」跌約5%，龍頭股比亞迪（1211）相對跌幅小，亦跌2.17%。投資者轉追資源股，中國宏橋（1378）及紫金（2899）走強，分別升5.25%及3.699%至9.42元和16.82元。中國石油（0857）升0.42%至7.17元，再創8年新高。

北水淨流入逾51億 小米吸資最多

「北水」資金南下，淨流入逾51億元。當中小米（1810）吸資最多，淨流入5.97億元；昨日表現最強藍籌中國宏橋，亦獲淨流入3.12億元。在大市走弱同時，「北水」淨流出盈富基金（2800）4.8億元，為淨流出最多股份。盈富沽空比率過去3日逐日遞升，昨日飈高至69.84%，為過去6個交易日以來最高，涉資約56億元，亦為市場內被沽空最多股份。該股昨日成交亦超過80億元，亦是成交最多股份。龍頭股騰訊（0700）次之，成交額亦達60.8億元。