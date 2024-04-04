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佐丹奴通過罷免劉國權 鄭志雯鄭志亮將任非執董

【明報專訊】佐丹奴（0709）大股東周大福企業今年2月提出罷免現任主席兼行政總裁劉國權，以及委任周企代表等議案，昨召開股東特別大會表決，以66.07%贊成通過罷免劉國權董事及行政總裁職務，同時新任執董Currie, Colin Melville Kennedy將成為行政總裁，鄭志雯及鄭志亮將擔任非執董。劉國權昨在會上指出，大股東曾與他見面要求辭職以改變公司，但他認為「股東事股東了」，公司本身亦毋須重大改變，其他股東有權作出決定。

明報記者 蕭嘉聰

周企：對新CEO充滿信心

昨日通過的7項議案、贊成票數幾乎相同，贊成百分比介乎66.07%至66.13%。董事會已決定明天（5日）舉行董事會會議，旨在處理決議案通過後董事會新主席，以及相關董事委員會成員空缺的選舉事宜、罷免及委任新行政總裁事宜等。周企發言人表示，對即將上任的行政總裁充滿信心，相信他能夠帶領佐丹奴強化業務，全力釋放公司的效益和潛力，為所有股東爭取更豐厚的回報。發言人又稱，感謝劉國權多年來對佐丹奴的貢獻，並為行政總裁交接和集團業務提升發展過程予以全力支持。

昨日股東會上，劉國權指大股東曾與他會面表達希望對佐丹奴作重大改變，希望由他自行辭職以方便作變動，但未提及作出什麼改變，亦未解釋發起股東會原因。劉國權認為，重點不是自己是否去留，而是當一名股東希望作出改變時，餘下76%股東亦有權表達是否希望改變，因此他決定不辭職，並建議在股東大會作表決。他又稱，該名股東自2022年提出全面要約失敗後，未有向董事會討論有關公司未來策略及發展，亦沒有任何交流。

他表示，個人感想只是「緣來緣去」，雖然未知點票結果，未有特別感覺，過去甚少機會與小股東見面，困難時期曾接獲股東電郵激勵自己，對此非常感謝。他認為一家公司管理層的職責是「製造合理、有道德的財富」，佐丹奴上市至今逾30年，派息及估值相當不錯；又稱「錢唔需要搵得快同多，合理便足夠」。被問到今次罷免事件是否與道德有關，劉國權回應「唔關事，你諗多咗啦」。

劉國權：公司沒必要改變

劉國權EGM後表示，對事件一直秉承平常心，前一日仍是照常工作，又指自己一生中輸過好多次「失敗多過成功」，未有特別查詢基金股東的投票意向，又提到周企有意改變之下，「留返一個做咗30幾年嘅CEO，會阻住佢哋去做大改動」。他笑言，自己已答應社企餐廳 ，如果罷免通過，「一個星期洗兩次碗」，但又稱「希望唔好炒我先」。

至於佐丹奴是否需要改變，他認為「學陳生（陳啟宗）話齋，現時環境風大雨大，𠵱家要保本保命」，認為公司沒必要改變。此外，劉國權被問及近日買樓原因，他解釋，年紀大了太太行動不太方便，因此由3層單位轉至1層單位。