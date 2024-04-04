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出門問問通過上市聆訊 或快招股

標籤：經濟

【明報專訊】從事AI內容生成、企業解決方案的出門問問周二晚上載通過上市聆訊，或快將在港展開招股活動。去年市場消息稱公司擬集資2億至3億美元，即最多23.4億港元。谷歌為公司第三大股東、目前持股約13.26%。

谷歌為第三大股東 持股約13%

出門問問是以生成式AI技術及語音交換技術為核心業務的企業，早期以AI軟硬件集成為主，包括其物聯網AI解決方案，其中以穿戴系列，即智能手表Mobvoi TicWatch系列、耳筒TicPods系列產品等廣為人知。及至2020年以後，開始發展AI生成內容解決方案，為內容創作賦能，旗下產品包括AI配音助手的「魔音工坊」及海外品牌「DupDub」。公司過去3年持續錄得虧損，去年虧損8.02億元人民幣，按年擴大近兩成，公司預計今年將再錄得虧損。

吉利旗下極氪重啟美上市計劃

另外，路透引述知情人士報道，吉利（0175）下高端電動汽車品牌極氪汽車（Zeekr）重啟美國上市計劃，集資金額或達5億美元（約39億港元），較之前逾10億美元（約78億港元）的集資額目標為低。極氪回應路透的聲明指出，已向美國證交會提交文件，正進行準備工作。該公司去年11月因應市况及估值問題而擱置上市計劃。另外，台灣佳世達科技（台：2352）旗下明基醫院昨入表申請來港上市，公司於南京及蘇州經營兩家綜合醫院，去年盈利1.67億元人民幣，按年升87%。

明報記者