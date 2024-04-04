美上月ISM非製造業指數回落 緩和延後減息憂慮 美股回升

美國就業市場持續穩健。俗稱「小非農」的美國3月ADP私人企業就業職位，在3月增長18.4萬個，顯著高於市場預期的14.8萬個，是8個月來最大的增幅。2月的私人企業就業職位增長，亦由14萬個上修至15.5萬個。

「小非農」上月職位增長遠超預期

ADP數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息0.25厘或以上的概率降至54%，至午夜前的概率仍在六成以下，相比周二的概率在六成以上。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚維持在4.7厘以上。美國10年期國債孳息率升穿4.4厘，在今年以來的高位徘徊。

除了就業職位增長比預期高，留在相同職位的工人工資亦按年增長5.1%，增幅與2月持平。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）指出，3月的薪酬增長令人驚訝，雖然通脹一直降溫，但數據顯示，商品和服務行業的薪酬正在上升。穩健的薪酬增長，為美聯儲對減息保持耐性提供理據。

鮑威爾講話前

亞特蘭大聯儲行長「放鷹」

市場等待美聯儲主席鮑威爾周四凌晨講話，為減息路徑透露更多端倪。在鮑威爾講話前，今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）「放鷹」，指美國生產力強勁、供應鏈反彈，加上勞動力市場具有韌性，表明通脹下降的速度將「比很多人預期慢得多」。他說，若美國經濟「按照我的預期發展，今年全年GDP及就業市場將維持強勁，而通脹將緩慢下降」，因此到第四季才開始減息是合適的，重申他預期今年減息一次。

他指出，通脹回落的道路將崎嶇不平，若綜合過去數月的數據，就會發現相對於2023年底的情况，近期的通脹沒有太大變化，若通脹回落的軌迹放緩，美聯儲將不得不更有耐心。

今年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）亦對減息態度審慎。她周二表示希望在減息前看到更多通脹回落的證據。她相信通脹率仍會朝美聯儲的2%目標回落，但下降速度會較去年緩慢。將於6月底退休的梅斯特重申，減息可能會在今年稍後開始，並將長遠的聯邦基金利率預測，由2.5厘上調至3厘。

同樣在今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）亦表示，減息沒有逼切性，目前按兵不動是正確的，但她仍然預期美聯儲今年減息3次。

（綜合報道）

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