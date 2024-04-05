蔡崇信：阿里落後 未給客戶最好體驗

承認監管疫情競爭打擊士氣

蔡崇信指出，「某種程度上我們砸了自己的腳」，沒有真正關注給用戶創造價值，因此作為重組的一部分，公司找來了比自己小12歲的新CEO吳泳銘，自己則擔任董事長。他形容吳泳銘非常以用戶為中心，專注於產品、界面和用戶體驗，對阿里來說是最重要的。

他又承認，過去3年阿里士氣一直不好，包括經歷了疫情，然後經濟開始復蘇，競爭是另一個問題，還有就是監管審查。他指出，阿里支付了巨額罰款，雖然一切都過去了，但所有這些事情結合在一起，「對士氣是毀滅性打擊」。不過他認為，最重要是員工正在尋找一個方向，如果你能清楚地傳達這個方向是什麼，那麼他們就會恢復士氣。

談到現時中國消費狀况，蔡崇信指出，消費者是受房地產市場低迷帶來了節儉效應及今天的年輕人仍然擔心能否找到工作，而影響了信心和消費意願。他指出，平均而言，中國房地產價格已經下降了30%，中國人的資產中很多財富都與房地產綑綁在一起。當房價下跌時，便不覺得自己很富有，所以想要存錢，減少消費。而年輕人擔心能否找到工作。以阿里為例，在過去的幾個季度裏，公司停止了招聘。他認為企業，特別是私營企業，獲得投資和僱用人員的激勵、信號和信心是很重要的。

當人們對未來、工作能力不是很確定時，消費傾向也會受到影響。不過他認為消費的能力是存在的，中國儲蓄率亦非常高，家庭現金仍然非常充裕。至於監管壓力是否持續增加，蔡崇信否認，指監管框架現在更加清晰，阿里知道界限是什麼，以及如何保持在界限之內而不超越界限。因此，擁有這種清晰度對企業非常有益。