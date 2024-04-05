內地逾10城市推舊換新買樓 谷一手房成交

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉更指出，目前市場上存在賣一買一、賣舊買新、賣小買大的改善型和消費升級需求。報道指出，政府借助自己的公信力和公共職能搭建信息平台，買賣雙方中介機構和房源能通過該信息平台獲得真房源、真客戶、真價格，從而更好地匹配需求和供應，降低交易的溝通成本、信息成本和交易成本。同時，政府應該對新房和存量房源進行公共配套補短板和老舊小區改造工作，從而提高這部分房源的可居住性和居住的舒適度，最後借助市場的力量完成存量房的交易和與新房的循環。

部分地區放寬住房公積金政策

中指研究院預計，2024年樓市政策整體將維持寬鬆基調。隨着房地產供需兩端政策持續優化調整，購房者置業意願或將迎來溫和修復，疊加「白名單」項目融資支持持續落地，項目建設推進也有利於提振市場信心，進而帶動新房銷售邊際好轉。此外，多地亦在近期出台房地產政策支持樓市，部分地區更對公積金政策進一步放寬，包括貴陽市支持住房公積金「既提又貸」，只要繳存人在貴陽貴安購買自住房，提取公積金繳存餘額支付購房款後，仍可申請公積金貸款，並取消兩次住房公積金貸款間隔時間限制。

福州亦公布，開展商業性住房貸款轉住房公積金貸款業務，意味着「商轉公」貸款的申請條件，由原政策規定的「從未申請過住房公積金貸款的職工家庭」，放寬為「符合住房公積金貸款申請條件的職工家庭」。