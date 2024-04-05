越南女首富欺詐案房產 長實據指有意接手

已私有化退市的利福國際（前上市編號1212）控股股東劉鑾鴻之子、利福執董劉今晨則在信中表揚張美蘭在疫情前就香港企業可能在越南地產市場及百貨投資所作的工作。

劉鑾鴻子讚張美蘭對港企貢獻

越南檢察官指控曾是越南女首富、房地產商萬盛發集團創始人張美蘭（Truong My Lan）策劃一項向空殼公司提供貸款的計劃，從西貢商業銀行（SCB）挪用了304萬億盾（約合120億美元），張通過代理人非法實控了SCB。

自2022年底張美蘭被捕並引發SCB擠提後，該行獲中央銀行救助，此後越南當局一直尋求對該行有興趣的外國投資者。不過由於張美蘭經房地產公司VTP持有這些資產，資產被用作貸款或債券抵押品，故其估值和法律地位將成為達成交易的關鍵障礙。

長實截稿前未回覆

報道引述長實執行董事趙國雄簽署的信件指出，長實自2022年與張美蘭就潛在投資其持有的房地產組合談判，認為張美蘭是可信的伙伴，又促請法院及越南政府考慮為有興趣的投資者創造有利條件，令投資者繼續與所有關聯方談判以準備任何可能投資。本報就報道向長實查詢，但至截稿前未獲回覆。