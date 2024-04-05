三井物產樂敦入主余仁生 估值46億 145年中藥店落入日資

三井物產早於2022年經一家基金參與余仁生國際部分股權投資，其會將該等間接股權投資脫手，改由特別目的公司直接持股，並且在交易中淨購入的股權投資價值約150億日圓，相當於7.47億港元。該集團預料，將於今年6月30日完成交易。集團解釋，在經基金投資余仁生期間，了解到業務的潛力，因此決定聯同樂敦及余氏家族共同參與今次投資計劃。現時余仁生在星馬及香港等地共經營170家門店及30家診所，銷售網絡覆蓋29個國家。

創辦家族余氏仍持一成股權

在今次三井物產為首財團成功入主余仁生國際前，市場曾經傳出，包括博裕資本、上海醫藥（2607）、同仁堂（滬：600085）均為競購余仁生的潛在買方。去年底更曾經傳出，交易由德意志銀行及瑞士銀行出任財務顧問，原先估計會於今年1月份落實交易。

今次三井物產等出手收購余仁生國際股權之前，去年8月已有傳言該公司賣盤，交易價值高達8億美元；到今年3月底更傳出日資公司擬洽購，到昨日正式確定由三井物產為首財團接手。資料顯示，余仁生由余氏家族余廣培創辦，至今已經歷五代經營，為東南亞史上少數華僑過百年跨國企業，創辦至今145周年。該藥店更在第二代余東璇一代，將事業發揚光大，全盛時期，業務涉及物業及豪宅投資，第三代家族成員已故的余經緯更曾沾手電視廣播（0511），出任董事總經理，推動上市大計。

經歷五代經營 曾港星上市

該連鎖藥店更兩度上市，在港曾經以余仁生（香港）名義上市約4年，家族成員並一度因為商標問題捲入糾紛，最終星、港兩地營運併入余仁生國際，並將香港上市公司私有化，然後在2000年再於新加坡上市。余仁生國際上市16年之後，余家成員為了部署長線經營，聯同新加坡主權投資公司淡馬錫，出手私有化余仁生國際。淡馬錫亦因此繼早年接手富商邱德拔手上渣打集團（2888）約18%持股後，再涉足參與當地華僑企業投資。

明報記者