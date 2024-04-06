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1個月拆息五連跌 7個月低位

【明報專訊】季結後昨日港元拆息普遍回落，當中與樓按有關的1個月拆息跌勢最為明顯，昨跌4.63個點子（100點子等於1厘）至4.46185厘，連跌5個交易日見7個月以來低位（見圖）。有分析認為，季結完結令港元銀根略為放鬆，加上最近港股市場均見資金流入，或為港元拆息下跌的短期因素，但料港元銀根仍然趨緊，而美國或延遲減息，料1個月拆息於第三季重上5厘關口。

分析：美恐延減息

拆息或重上5厘

短期拆息方面，隔夜拆息跌1.69點子至3.9675厘，1星期拆息跌3.3點子至4.07244厘，兩星期拆息跌2.77點子至4.18054厘；中長線拆息方面，3個月拆息跌2.2點子至4.63696厘，6個月拆息跌0.97點子至4.72833厘，12個月拆息跌2.19點子至4.81863厘。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，季結完結後港元銀根略為放鬆，市場亦見有資金流入港股及港樓市場，或令拆息有所回落。但盧楚仁指出，港元銀根仍然趨緊，而美國或有機會延遲減息，令美元強、港元走弱，或令金管局觸發聯繫匯率下的弱方兌換「接貨」，令港元銀根緊張，料1個月拆息於第三季內重上5厘關口不難。

摩通發表報告指出，上月底香港銀行體系總結餘維持448億元的歷史低位。鑑於經濟疲軟狀况和相對較弱的貸款需求，港元拆息保持在美元拆息水平之下，惟3月的1個月拆息平均值升至4.61厘，仍較2月份的4.531厘升79個點子。