港轉口料受累航運聯盟重整航線

【明報專訊】物流數據分析公司Sea-Intelligence近日撰文指出，全球主要航運聯盟最新的網絡佈局均反映香港轉口港的角色正被逐漸淘汰。有業界人士直言，航運聯盟改變樞紐地點而減少來港次數，將明顯影響香港轉口業務。
Sea-Intelligence指出，兩大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）今年1月簽署的「雙子座合作」（Gemini Cooperation）協議所提供網絡概覽顯示，直接靠岸停泊深水港名單中沒有香港；「大洋聯盟」（OCEAN Alliance）更新今年網絡，直接在香港港口停靠次數由從11次減少到僅有6次；以及THE Alliance上周公布明年太平洋網絡概覽，香港將被撤出其太平洋南西和太平洋北西服務，僅在一條亞洲-美國東海岸的航線提供服務。
該公司續稱，班輪運輸連通性指數（LSCI）顯示過去十年香港的連通性持續下降，去年第四季跌至最低點的388，今年首季略為回升至390。該公司認為，這情况或視作網絡整合的迹象，形容香港是該趨勢的首個主要「受害者」。隨着新的聯盟組合在未來幾年改善其網絡，料更多港口或與香港有相同命運。
香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，部分船公司將航線網絡樞紐移至新加坡，小船來港次數停泊將有所減少，雖然華南地區是全球重要貨源之一，惟大多船公司選擇深圳鹽田港口。他認為，若要重新吸引船公司來港，政府需進一步提供經濟誘因、便利公司操作等方式吸引他們。早前經營葵涌貨櫃碼頭及深圳鹽田港的和記港口信託已表示，出貨人傾向在內地直接出貨而非透過香港轉運，加上大灣區的港口繼續獲得政府資助，提供具吸引力的價格予船公司選擇。此外，Gemini 協議選擇鹽田為主要輸往歐美的南中國港口之一，其部分在香港港口處理的吞吐量或會轉移至該港口。
另外，美國供應管理協會（Institute for Supply Management）行政總裁德里（Tom Derry）接受《自由亞洲電台》訪問時表示，由於菲律賓有大量半導體業務，印尼、新加坡和馬尼拉等地區的港口將成為重要受益者，加上中美關係緊張，均影響香港轉口港的角色。