港轉口料受累航運聯盟重整航線

減直接停靠港次數

Sea-Intelligence指出，兩大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）今年1月簽署的「雙子座合作」（Gemini Cooperation）協議所提供網絡概覽顯示，直接靠岸停泊深水港名單中沒有香港；「大洋聯盟」（OCEAN Alliance）更新今年網絡，直接在香港港口停靠次數由從11次減少到僅有6次；以及THE Alliance上周公布明年太平洋網絡概覽，香港將被撤出其太平洋南西和太平洋北西服務，僅在一條亞洲-美國東海岸的航線提供服務。

該公司續稱，班輪運輸連通性指數（LSCI）顯示過去十年香港的連通性持續下降，去年第四季跌至最低點的388，今年首季略為回升至390。該公司認為，這情况或視作網絡整合的迹象，形容香港是該趨勢的首個主要「受害者」。隨着新的聯盟組合在未來幾年改善其網絡，料更多港口或與香港有相同命運。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，部分船公司將航線網絡樞紐移至新加坡，小船來港次數停泊將有所減少，雖然華南地區是全球重要貨源之一，惟大多船公司選擇深圳鹽田港口。他認為，若要重新吸引船公司來港，政府需進一步提供經濟誘因、便利公司操作等方式吸引他們。早前經營葵涌貨櫃碼頭及深圳鹽田港的和記港口信託已表示，出貨人傾向在內地直接出貨而非透過香港轉運，加上大灣區的港口繼續獲得政府資助，提供具吸引力的價格予船公司選擇。此外，Gemini 協議選擇鹽田為主要輸往歐美的南中國港口之一，其部分在香港港口處理的吞吐量或會轉移至該港口。

另外，美國供應管理協會（Institute for Supply Management）行政總裁德里（Tom Derry）接受《自由亞洲電台》訪問時表示，由於菲律賓有大量半導體業務，印尼、新加坡和馬尼拉等地區的港口將成為重要受益者，加上中美關係緊張，均影響香港轉口港的角色。