佐丹奴跌2% 非執董曾安業任主席

【明報專訊】佐丹奴（0709）大股東周大福企業提出罷免主席兼行政總裁劉國權的議案周三獲投票通過，董事會新加入包括鄭志雯、鄭志亮等4名成員（見表），而昨日公布，非執董曾安業將出任董事會主席，同時非執董李志軒將調任為執董。雖然佐丹奴董事會之爭告一段落，惟昨公司股價先升後跌，最多瀉4.3%至2元，收市報2.05元，跌1.91%，成交1180萬元。
Adidas前亞太區及大中華區董事總經理Currie Colin Melville Kennedy除於股東特別大會上獲股東投票通過贊成出任執董外，昨日亦確定獲委任為任行政總裁，以代替被罷免的劉國權。佐丹奴指已終止劉國權行政總裁的委聘，昨日生效；又指劉並無提供任何書面確認，表示彼與董事會之間有否意見分歧，或有否任何與其罷免的其他事宜需敦請股東或香港聯交所垂注。
佐丹奴成立於1981年，創辦人為黎智英，「老臣子」劉國權自1987年已加入佐丹奴，1994年出任主席，至今效力公司37年；至於新任行政總裁Currie Colin Melville Kennedy，消息人士曾指其於Adidas任職期間曾協助Adidas的大中華區收入大增5倍，加上他具有跨國企業的經驗，料可助佐丹奴重新規劃發展方向。事實上，佐丹奴今次EGM所有股東皆有權投票，公司已發行股份約16.14億股，約5.89億股參與投票，即投票率約36.49%。今次股東特別大會的7項議案贊成股數約為3.89億股不等，相當於佐丹奴整體股數約24%，與周企持股量相若；反對股數則約為1.99億股不等，相當於整體股數約12.4%。
大華繼顯報告表示，Currie Colin拓展Adidas亞太區業務經驗，包括對亞太地區消費者行為的了解、內地低線城市發展、與特許經營商密切合作等，可支持佐丹奴繼續發展新興市場。不過，該行認為佐丹奴未來擴張計劃或有變化，例如Currie Colin任職Adidas時採積極主動態度，而佐丹奴現任管理層相對謹慎，專注可持續現金流表現，管理團隊和高股息政策亦有機會出現變化。該行維持佐丹奴「買入」評級，目標價2.81元不變。