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美新職30萬超預期 失業率降 6月減息概率降 無礙美股早段彈

【明報專訊】美國就業市場出乎意料強勁，3月非農就業職位增加30.3萬個，遠高於市場預期的20萬個，是去年5月以來最大增幅，較2月向下修訂至27萬個的升幅顯著上升。美國3月失業率亦回落至3.8%，市場原預期維持在3.9%的兩年高位不變。非農數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息0.25厘或以上的概率降至55%左右，較周四的65%回落。 2024年全年，交易員預計減息幅度為0.67厘，低於美聯儲官員預期的0.75厘降幅。

美匯指數昨晚高見104.69。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.7厘。美國10年期國債孳息率高見4.4厘，然後回落。雖然減息預期下滑，但美股三大指數昨早段由周四的急跌中反彈，這部分由於工人時薪升幅符合預期，數據再次反映美國有望在不加劇通脹的情况下，維持就業市場穩健。

3月時薪按月升0.3% 符預期

美國3月工人時薪按月上升0.3%，升幅較2月上調了0.1個百分點，符合預期。而工人時薪按年升幅則由4.3%回落至4.1%，是2021年6月以來最低。Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah指出，平均時薪的數據符合預期，而美聯儲主席鮑威爾近期亦表明，如果物價壓力緩和，強勁的就業市場數據並非問題。

彭博社指出，美國下周三公布的3月消費者物價指數（CPI）對利率預期至關重要。由於中東緊張局勢持續，國際油價料連續第2周向上。布蘭特期油昨晚升穿每桶91美元，紐約期油曾升穿每桶87美元，繼續刷新5個月高位，恐為通脹帶來壓力。現貨金昨晚高見每盎司2327美元，再刷新高位。

美國3月普遍行業也增聘人手，以醫療保健行業的就業職位增長最多，達到7.2萬個，其次是政府（7.1萬個）及休旅行業（4.9萬個）。路透社指出，僱主聘用的工人比預期多，並且提高了工資，反映出美國第一季GDP增長穩健，預示美聯儲毋須急於減息。

聯儲行長：今年或不減息

投資者似乎左右為難，部分人希望美國經濟持續強勁，以支持企業盈利進一步增長，另有投資者期望經濟數據轉弱，為美聯儲減息開綠燈。安聯（Allianz）首席經濟顧問埃利安（Mohamed El-Erian）昨表示，若美聯儲繼續過度依賴數據，那麼今年可能不會減息，但他仍然期望美聯儲今年能減息兩次，以展示其政策的前瞻性。

在非農數據公布前，後年有投票權的明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他原本預期今年會減息兩次，但若通脹回落的進展停滯不前，今年有可能不會啟動減息。今年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）亦對通脹擔憂，認為減息前多花時間了解通脹軌迹是「明智的」。

（綜合報道）

[國際金融]