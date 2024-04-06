植田和男暗示日央行下半年或加息

植田和男在訪問中表示，央行決定結束負利率政策，是因為工資增長推動通脹的良性循環，已有75%的確定性，若這概率升至80%或85%，將會是再次加息的因素。

稱實現通脹目標概率提升

彭博社指出，植田今次表態與此前略有不同。他以往一直避免對加息時機給出明確信號，僅表示任何行動都將取決於經濟和通脹數據。

他的言論反映日本央行希望在再次加息前，先確認企業加薪是否普遍，以及其對通脹的影響。日本最大工會聯合會Rengo周四更新了今年薪酬談判的統計結果，稱截至4月2日，勞資談判達成的加薪幅度為5.24%，是逾30年來最大的加幅。

野村證券日本貨幣策略主管Yujiro Goto稱，植田的言論，令市場維持對日本央行將在7月至10月加息的預期。

植田在訪問重申，如果匯率變動對工資增長推動通脹的良性循環產生不可忽視的影響，央行將對匯率變動作出反應。

日本央行在3月19日結束負利率政策後，日圓出乎意料疲軟。日圓兌每美元上月底曾跌至151.97，創34年低位。日本首相岸田文雄與日本財相鈴木俊一昨再次對日圓貶值發出警告，並承諾將對匯率過度波動採取適當行動，並不排除任何選項。

（綜合報道）

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