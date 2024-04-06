moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Tesla煞停低價車 股價曾跌6%

【明報專訊】隨着與中國電動車品牌的競爭加劇，路透社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）已取消推出低成本入門版電動車的計劃，並將以同一小型電動車的生產平台，專注於無人駕駛的士（RoboTaxi）的研發。投資者原預期廉價新車助Tesla將電動車進一步帶入大眾市場，其股價昨早段最多跌6%。

專注研發無人駕駛的士

路透社指出，這項決定意味Tesla放棄了其長期目標——為大眾提供負擔得起的電動車。直至今年1月，Tesla行政總裁馬斯克仍表示，計劃於2025年下半年在美國得州開始生產這款入門版電動車。而Tesla目前最便宜的Model 3，在美國售價約為3.9萬美元。

三星料營業利潤增逾9倍

隨着晶片業務有望扭虧為盈，加上Galaxy S24智能手機的銷售強勁，全球最大記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）預計，第一季營業利潤將大幅增長超過9倍，達6.6萬億韓圜（約382億港元），遠高於分析師預期的5.7萬億韓圜（約330億港元），終止了2022年第三季以來的營業利潤下滑趨勢。

由於主要晶片供應商減產，加上人工智能（AI）投資熱潮對高性能的晶片需求增加，刺激晶片價格反彈，令三星的晶片業務可望在5季以來首次轉虧為盈。根據數據提供商TrendForce的數據，第一季DRAM記憶體晶片價格按季增長20%，而NAND快閃記憶體晶片價格按季增23%至28%。

韓國3月晶片出口按年增長35.7%至117億美元，是2022年3月以來最大的月度銷售總額。

三星預計，第一季整體銷售額按年增長11.4%至71萬億韓圜（約4115億港元），詳細結果將於本月底公布。

（綜合報道）

[國際金融]