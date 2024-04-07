moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

道指一周跌2.3% 今年單周最差

【明報專訊】美國3月非農業職位增幅遠超預期，市場預期6月減息機會下跌，不過無阻三大指數反彈。道指扭轉連跌4天的劣勢，高開68點後最多曾升443點，收市仍升307點或0.8%，報38,904點；標指升1.11%，報5204點；納指升1.24%，報16,248點。一周合計，道指仍跌2.3%，為今年以來最差單周表現；標指及納指亦分別跌1%及0.8%。

薩默斯：6月非減息合適時間

美國上月非農就業職位增加30.3萬個，遠高於市場預期的20萬個，是去年5月以來最大增幅，減息時間亦成為市場焦點。美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，如果抗通脹的工作停滯不前甚至逆轉，局方或需在未來再次加息。她表示，美國通脹存在潛在上行風險，通脹回落進程陷入停滯，當局需小心不要太快放鬆政策。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）亦指出，就業數據反映聯儲局誤判中性利率水平，6月並非聯儲局啟動減息的合適時間。

英法德股市下滑 奢侈品股受壓

資金不受數據左右繼續熱炒科網股，Meta（美：META）披露2022年上半年三成收入由Instagram所貢獻，股價上周五再創歷史新高，收市報527.34美元，升3.2%；微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）收市亦升1.83%及2.82%。不過，外電傳出特斯拉（美：TSLA）放棄低價電動車計劃，雖然創辦人馬斯克（Elon Musk）否認消息，股價收市仍跌3.6%至164.9美元。

歐股上周五全線下滑，英、法及德股收市分別跌0.81%、1.11%及1.24%；奢侈品股受壓，LVMH（法：MC）收市跌2.4%至799.8歐元，Christian Dior（法：CDI）及Burberry（英：BRBY）亦分別跌2.78%及1.9%。

恒指夜期港股ADR指數做好

反映中國概念股表現的金龍指數微跌0.18%，不過港股夜期及ADR表現較佳，恒指夜期收報16,779點，升46點，較恒指收市高水55點；港股ADR比例指數收市報16,746點，升21點。