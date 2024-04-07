moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

今年總統大選 稅制改革成爭論焦點

【明報專訊】美國今年11月將舉行大選，大致篤定再次由現任美國總統拜登與上任總統特朗普對壘。面對赤字及債務，兩位準候選人會有何方針對應，成焦點之一，稅制亦勢成爭論重點。雙方的經濟政策南轅北轍，拜登着眼於向企業及富人徵稅，認為稅制這才算公道，特朗普則希望繼續減稅，帶動經濟轉旺。

拜登倡再上調企業及富人稅率

拜登政府於2022年推出企業另類最低稅率（CAMT），向3年內平均利潤達10億美元的企業徵稅15%。拜登政府認為，向企業及富裕國民收稅，會確保財政可持續，債務開支亦受控制，形容這種稅制較公平。臨近選舉，拜登提出將CAMT由15%上調至21%，另將企業所得稅由21%提高至28%，並向部分高收入人士至少徵稅25%。

美國財長耶倫今年2月時亦表示，他們要收窄赤字，令財政可持續，並為拜登方案背書，指其稅制可大幅收窄赤字，並使利息支出維持在溫和水平。民主黨認為，開支不是債務惡化的主因，利率與稅收才是關鍵。

特朗普擬減個人稅 加徵外國貨關稅

至於共和黨則反其道而行，冀靠減少開支來收窄赤字。特朗普在任時已推出減稅，據其減稅方案，最高個人稅率各級降2.6至4個百分點，方案將於明年底到期。今年2月特朗普演講時，承諾當選後會進一步減稅，引發前所未見的「全新的特朗普經濟興盛」。他表示，將向外國提高關稅，例如向中國加徵10%進口稅，而對美國打工仔及家庭的稅率則會顯著下調。

安盛投資管理宏觀經濟研究主管David Page表示，美國大選沒有候選人談及財政正確，反而有候選人提出繼續減稅。智庫Urban-Brookings稅策中心資深研究員Howard Gleckman認為，若國會再無行動，美國主流家庭都要面臨加稅。

[企業地球村]