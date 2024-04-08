長和海外子企加快港註冊非香港公司 逾一年登記80間 會計界：或涉稅務重組安排

明報記者 陳偉燊、方楚茵

本報翻查公司註冊處的紀錄顯示，長和自2022年尾起，便陸續將旗下或相關的海外註冊公司，安排在港登記成為「非香港公司」，至今年2月8日止，涉及公司數目多達80間（見表）。當中尤以去年12月及今年1月登記為非香港公司的數目佔最多，分別達到29間及17間。儘管該等「非香港公司」經營行業廣泛，但是多側重於零售及港口相關領域公司為主，分別涉及29間及27間。根據香港《公司條例》第776條，若海外公司在港設立營業地點，便有需要在一個月內申請登記成為「非香港公司」。本報曾以電郵及電話向長和方面查詢，但是至截稿前均未見回覆。

行業廣泛 零售港口公司為主

天智合規顧問董事鍾婉怡接受本報訪問時表示：「當企業將旗下海外註冊公司，在港登記成為成非香港公司，很多時會與稅務，以及不排除會為往後買賣安排，或企業行動有關。」若海外公司其實在港有營運，並選擇在港登記，面對外國開徵高稅率時，或會在稅務安排上有好處。過往他們亦不時見到有海外公司在港在岸化運作，不排除有便於國企日後收購或買賣。

或因政治 港公司出口美或涉關稅

BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮指出，是否在港註冊，與公司納稅其實是兩回事。根據當局要求，海外公司若在港有辦事處，便要登記成為非香港公司，亦有責任報稅。香港稅務當局會視乎有關公司是否在港經營，依在地原則去徵稅。非香港公司和香港公司在運作上，分別在於香港公司轉換股東時，有需要繳納資本稅；反而非香港的離岸公司不用繳納資本稅。「過往見到較多公司在上市前，在未到最後階段時，都未能確定那些附屬公司會用作安排上市時，考慮到為了利便日後轉手，會選用註冊為離岸公司，藉此取得彈性，方便重組架構。」至於將來是否再將離岸公司登記成為非香港公司則屬後話，他亦較難定論，註冊較多離岸公司是否與將來併購有關。

他同時亦不排除離岸公司登記成為非香港公司，當中會涉及政治因素。「例如到美國投資，或營運供應鏈時，在香港視為中國的一部分時，顧及到將來營運涉及的出入口關稅問題時，企業家會轉用非香港公司運作。」至於有哪些行業、哪些集團需要登記較多非香港公司幫助營運，他認為難下定論，最終取決於有關企業的全球策略部署、稅務安排、併購、中長期發展及政治考慮而定。