中國黃金儲備7274萬盎司 連續17月增持

SDR按年升1.4%至532億美元

外管局數據顯示，3月底止特別提款權（SDR）按年升1.4%至532.03億美元，按月則跌0.3%；基金組織儲備頭寸按年跌9.8%至98.45億美元，按月跌0.3%。

外管局表示，上月受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格整體上漲。 匯率折算及資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

該局昨亦公布，未來將優化貿易外匯業務管理，提升服務實體經濟質素，相關措施包括優化外貿企業名錄登記管理，將其辦理方式由外管局核准調整為銀行直接辦理；便利企業跨境貿易外匯收支結算，如簡化海關特殊監管區域企業貿易收支手續；以及清理整合貨物貿易外匯管理規定。

人行推科技改造再貸款

另一方面，人民銀行昨推出科技創新技術改造再貸款，額度為5000億元人民幣，利率1.75厘，期限1年，可展期兩次，每次展期期限1年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行（1658）、股份制商業銀行等21家金融機構。

人行表示，金融機構依企業申請，參考行業主管部門提供的備選企業名單及項目清單，按照風險自負的原則，自主決策是否發放貸款及發放貸款條件。

另外，金融機構向人民銀行申請再貸款，該銀行對貸款台帳進行審核，對於在備選企業名單或項目清單內符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。

該行指出，措施落實國務院常務會議關於推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新的決策部署，激勵金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新專案的金融支援力度。