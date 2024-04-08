業界：Web3投資價值視乎社區應用

阿布扎比Web3法律透明度高

於本港舉行的2024 Web3嘉年華昨日繼續第二日會期，其中一節討論環節就是全球Web3投資趨勢，HackVC合伙人Rodney Yesep稱，作為天使投資人，更看重的是企業的「護城河」是否牢固，即該企業所創造的產品能否真正應用到社區中，他在投資前會按照一定的標準做調查。SNZ Capita首席投資官Gavin Wang則補充，面對未來逐漸增多的加密貨幣使用者，如何將基礎設施跟上是投資熱點之一。而Cypher Capital管理合伙人兼首席執行官Vineet Budki則強調教育用戶的重要性，即告訴大家如何有合規意識，在買Web3產品前做好功課，保護好自己的權益。

Gavin亦指出，「內部紅線」即法律和道德上有風險的內容均需要注意，他指更透明及清楚的法規將更有利於Web3的發展。Rodney認為目前Web3行業仍有許多「灰色地帶」，目前迪拜的阿布扎比在Web3法律方面是最清楚及透明的，因此吸引了許多Web3人才到阿布扎比工作，相信未來其會成為Web3的中心，看好未來更多在此地的項目。