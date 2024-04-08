景順馬磊：若3月經濟數據佳 利中國股市續升

明報記者 葉創成

在上周一（4月1日）公布的財新中國3月製造業採購經理指數（PMI）升至51.1，除略高於市場預期的51外，亦為一年高位，較2月升0.2，而且是連續5個月位於50以上的擴張區間（見圖1），財新認為，這反映隨着春節後快速復工復產、市場活躍度回升，中國製造業擴張速度加快。受惠於上述利好經濟數據，港股上周二復活節假期後復市亦隨即「復活」，恒指當日勁升390點或2.36%，屬上月12日以來最佳表現，即使上周中後期略為回吐，惟全周仍上升182點或1.1%。

市場為何對今年3月的中國經濟數據如此重視呢？馬磊分析，中國政府近月政策已轉變為支持經濟增長，因此今年1月及2月經濟數據普遍不錯，惟由於農曆新年分別出現在去年1月及今年2月，故把今年1月及2月經濟數據綜合來分析比較合理，而即使這樣，由於中國經濟在去年1月及2月剛走出新冠疫情，去年3月經濟活動始完全回復正常，故投資者十分關心今年3月經濟數據按年變幅。

首兩月出口耗電網購數據均理想

馬磊表示，中國出口額反映企業商業活動及生產活動的動力，電力消耗量反映住戶、工業、農業及消費活動，實物商品網上零售額則是消費主流，均是他十分重視的經濟數據。由此路進，中國今年1月及2月出口額按年增長7.1%（見圖2）、電力消耗量按年上升11%（見圖3），實物商品網上零售額更勁升14.4%（見圖4），均屬於理想數據，若上述數據在今年3月繼續維持可觀增長，可望進一步增加投資者對中國經濟及股市的信心。

根據記者翻查彭博資料，中國官方料分別於本周五（12日）及下周二（16日）公布3月出口額及實物商品網上零售額數據，值得讀者留意及跟進，而3月電力消耗量何時公布，暫時則未找到資料。

中國經濟擁六大優勢 具全球競爭力

馬磊認為，中國經濟在全球有六大競爭優勢，包括（1）勤奮及有效率的勞動力；（2）強大的企業家文化；（3）龐大本土市場、完善基建網絡亦有利出口海外市場；（4）充足及不昂貴的工程師勞動力；（5）融資成本低、人民幣已溫和貶值、支持綠色政策及（6）人工智能、數碼化及自動化的快速應用，故他相信，若3月中國經濟繼續理想，將加強投資者對中國經濟及股市的信心，吸引資金流入。

可以留意的是，中金公司董事總經理、成長企業投資銀行部消費組負責人楊素蘭在第437期《Money Monday》（2月26日出版）封面故事已引述中國文化和旅遊部數據顯示，為期8日的內地春節假期旅遊支出按年大幅增長至6326億元人民幣，與2019年疫情前同期相比有7.7%升幅，表現理想；她認為，消費是中國經濟的一面鏡子，春節消費理想折射出中國經濟持續回升向好的態勢。《Money Monday》認為，假如3月經濟數據繼續理想，中國經濟持續回升向好的態勢將會進一步確定。

若經濟數據續理想 料增長股再成焦點

2021年下半年中國股市曾顯著下跌，期內高股息率的電訊、石油及公路股卻逆市向好，成為投資者的避風港，有分析此現象指「高分紅就是硬道理」，這情况在本季會否持續呢？

馬磊分析，股票可以透過三方面為投資者帶來回報，包括（1）盈利增長、（2）估值上升，以及（3）派發股息；他認為，由於過去3年中國上市公司普遍盈利遜於預期，由此帶來估值下調，因此投資者才着眼於高股息率，他相信，假設中國經濟數據在3月及之後一段長時間繼續理想，上市公司因此錄得理想的盈利增長，帶來估值上升，引領股價向上，屆時投資者便會着眼於這些增長股，而非只留意高股息率的股份。

再全球化綠色化成未來10年投資主題

向前望的話，馬磊認為，未來10年投資中國股市，應該留意再全球化（Reglobalization）及綠色化（Greenization）等兩大投資主題，料相關優質上市公司期內營業額及盈利增長可望高於中國GDP增長。

馬磊解釋，「再全球化」其實是指中國企業走到海外投資（China's companies go overseas），或俗稱的「出海」，即中國企業在世界多個國家或城市經營業務，過程中會面對不同的要求及監管，從而提升本身的實力，一旦成功的話可望晉升為跨國企業（multinational corporations），即使失敗也好，過程中也可汲取經驗，從而改善本土市場的營運能力。他續說，個別網上零售平台股近年在美國市場取得重大成功，其股價亦有很好的表現，遠遠跑贏業務集中於內地的同業，這正好顯示投資者對成功「出海」的中國企業給予較高的評價及估值，料此趨勢仍會持續。

規模經濟轉化成本優勢 中國電動車價廉物美

至於中國股市另一個重要投資主題則是「綠色化」，背景是能源轉型催生對綠色技術、產品及服務的需求，目標是推動不同行業脫碳，當中包括（1）交通運輸：於相關電池技術的支持下，透過電動車實現交通運輸電氣化；（2）能源：於相關電網及能源儲存技術的支持下，透過太陽能、風能、氫能等替代可再生能源發電；（3）建築及房地產：透過建築物能源管理及使用可再生能源提升能源效率，同時受綠色水泥及材料等相關建材支持；（4）工業：透過電爐或使用廢料等提高鋁、鋼等材料製造流程的綠色化。透過碳捕獲、使用及儲存技術加以補充。

馬磊表示，中國在不少「綠色化」行業已建立起全球最完整的綠色行業供應鏈之一。資料顯示，中國在全球可再生能源及電動車核心部門的平均市佔率達60至80%，涵蓋從加工、核心零件到終端產品的整個價值鏈；巨大的規模經濟已轉化為強大的成本優勢，例如中國製造的電動車價格較歐洲生產的電動車低五分之一。

中國加快形成「新質生產力」 破通縮困局

國家主席習近平去年9月在黑龍江考察調研期間在一個座談會上首次提到「新質生產力」，他當時表示：「積極培育新能源、新材料、先進製造、電子信息等戰略新興產業，積極培育未來產業，加快形成『新質生產力』，增強發展新動能」，而「新質生產力」此詞彙在上月全國兩會期間被廣泛討論，官媒發文闡釋，從經濟學角度看，「新質生產力」代表一種生產力的躍遷，它是科技創新在其中發揮主導作用的生產力，高效能、高質量，區別於依靠大量資源投入、高度消耗資源能源的生產力發展方式，是擺脫傳統增長路徑、符合高質量發展要求的生產力。

總結是次訪談時，馬磊表示，在他看來，「新質生產力」便是生產新的、有質量的產品及服務，這包括他上述所提及「綠色化」投資主題，也包括其他行業：「只要你可提供新的優質產品或服務，便屬於新的供應，可以創造新的需求，不需要擔心通縮的威脅。」

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