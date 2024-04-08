moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Hashkey與逾10券商合作 擬港推虛擬資產現貨ETF

【明報專訊】香港市場對虛擬資產市場的發展日益重視。正當比特幣近期大升市並處於高位時，將於今個月下旬邁向「減半」，換言之礦工開礦獎勵再減少，變相助新增供應降低。在港已獲牌照經營的兩大虛擬資產交易平台Hashkey回覆本報查詢時，市場已作預期及計價，成為推動近期行情上漲的動力。其更料今年虛擬資產現貨ETF繼續以比特幣及以太坊為主流，他們更以持牌託管機權身分，與超過10家頭部券商合作，籌備在港推出現貨ETF。

稱市場已反映比特幣「減半」

根據最新時鐘，現時市場預估在4月下旬比特幣將行「減半」。Hashkey指出，比特幣近期曾經在30天錄得逾40%漲幅兼創兩年內新高，其實已經對「減半」作預期，並為上漲行情一大主因。此外，在美國現貨ETF資金入場和機構增持的刺激、預期美國減息、美股持續創新高等因素均帶動行情。在比特幣行情上漲同時，他認為美國虛擬資產交易所Coinbase（美：COIN）市值早已突破500億美元，超越港交所（0388）而成為全球市值四大交易所之一，預告新老賽道歷史性交錯，香港更需在現貨ETF迎頭趕上，例如在以太坊現貨ETF及申贖模式，尋求差異化。

倡解決國際用家港開戶難問題

Hashkey稱開業至今累錄3500億港元總值交易量，並在今年1月實現正向現金流。其託管資產亦逾15億港元。該行認為香港市場受制於人口，虛擬資產平台的市場結構上以機構投資者為主，建議在政策層面加強在銀行開戶、機構的KYC（認識你的客戶）加速進程方面着手，甚至放寬讓全球散戶的政策限制，解決符合資格的國際用家面對在港平台開戶難，持有穩定幣USDT面臨無法充值等問題。Hashkey稱不單與24家在港申請虛擬資產交易平台的部分申請人建立密切聯繫，甚至已經以持牌託管機構身分與超過10家頭部券商緊密合作，在香港市場參與籌備現貨ETF，提供諸如底層基礎設施支持，涵蓋交易、託管、公開監督共享協議（SSA）等多個方面。他們期待今年第二季可看到香港現貨ETF產品落實發行問世。