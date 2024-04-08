Hashkey與逾10券商合作 擬港推虛擬資產現貨ETF

稱市場已反映比特幣「減半」

根據最新時鐘，現時市場預估在4月下旬比特幣將行「減半」。Hashkey指出，比特幣近期曾經在30天錄得逾40%漲幅兼創兩年內新高，其實已經對「減半」作預期，並為上漲行情一大主因。此外，在美國現貨ETF資金入場和機構增持的刺激、預期美國減息、美股持續創新高等因素均帶動行情。在比特幣行情上漲同時，他認為美國虛擬資產交易所Coinbase（美：COIN）市值早已突破500億美元，超越港交所（0388）而成為全球市值四大交易所之一，預告新老賽道歷史性交錯，香港更需在現貨ETF迎頭趕上，例如在以太坊現貨ETF及申贖模式，尋求差異化。

倡解決國際用家港開戶難問題

Hashkey稱開業至今累錄3500億港元總值交易量，並在今年1月實現正向現金流。其託管資產亦逾15億港元。該行認為香港市場受制於人口，虛擬資產平台的市場結構上以機構投資者為主，建議在政策層面加強在銀行開戶、機構的KYC（認識你的客戶）加速進程方面着手，甚至放寬讓全球散戶的政策限制，解決符合資格的國際用家面對在港平台開戶難，持有穩定幣USDT面臨無法充值等問題。Hashkey稱不單與24家在港申請虛擬資產交易平台的部分申請人建立密切聯繫，甚至已經以持牌託管機構身分與超過10家頭部券商緊密合作，在香港市場參與籌備現貨ETF，提供諸如底層基礎設施支持，涵蓋交易、託管、公開監督共享協議（SSA）等多個方面。他們期待今年第二季可看到香港現貨ETF產品落實發行問世。