moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

藉AI自動抽取財務數據

【明報專訊】傳統上，銀行員工分析一間企業的信貸狀况時，需要先從後者的多份財務報表、銀行對帳單、買賣和採購合約等眾多文件，抽出大量數據，過程既勞力密集，也相當耗時。有本地金融科技初創公司就想出，可以利用人工智能（AI）技術從上述文件自動抽取出那大批數據，銀行員工只需保留精力覆核便可。

明報記者 薛偉傑

攝影 鍾林枝

Apoidea Group共同創辦人兼董事總經理廖展鵬表示，他畢業於科技大學，主修財務和資訊科技。之後加入財資行業，曾先後擔任交易員、分析員和基金經理等多個職位。在擔任基金經理期間，主力研究一些科技、電訊和媒體企業是否值得投資。因此漸漸萌生自己是否也可以創業，成立與財資及資訊科技有關的公司的念頭。

2015年，由Google的Deepmind團隊開發的電腦圍棋程式AlphaGo擊敗了世界圍棋冠軍。他和兩個同樣從事財資行業的朋友都認定，人工智能（AI）技術未來必然大有可為。於是，他們便在同年利用業餘時間創業，專門研發如何利用各種人工智能技術。直到2018年才全身投入。

該公司的最重要產品，是在2019年推出的SuperAcc（https://superacc.ai），專門協助銀行等財資公司分析企業信貸狀况。銀行員工分析一間企業（不論是否上市）的信貸狀况時，都需要先用人手從後者的「損益表」（Income Statement）、「資產負債表」（Balance Sheet）、「現金流量表」（Cash Flow Statement）等多份財務報表，以及核數師意見、附註，甚至其他銀行的對帳單、一些買賣和採購合約等，抽出數以百計的重要數據。由於這些文件十分冗長，故過程相當勞力密集。

節省七八成時間

所以，該公司便想到，讓SuperAcc利用人工智能和自然語言處理（NLP）技術，從上述財務報表及其他文件自動抽取出那一大批重要數據，銀行員工只需按其連結位置，人手覆核一次；當真的遇到錯誤時才需要修改。

廖展鵬表示，SuperAcc從上述檔案自動抽取出那一大批重要數據所需的時間，通常最長只需1分多鐘（具體時間視乎那個檔案的長短），雖然準確率並非百分百，但至少也有90%以上。這比起以往純粹用人手和肉眼逐個數據找出來，至少可以大幅節省70%至80%的時間。

不過，聽起來是簡單，研發SuperAcc時還需要考慮不少細節和竅妙之處。除了要訓練SuperAcc背後的語言模型「看得懂」財務報表和銀行對帳單（包括支援中英文）等文件之外，還有很多微調工作。舉例說，要令SuperAcc能夠辨認不同銀行的商標（logo）、字體，以及文件有沒有經過「剪貼」等，以防一些公司提交的財務文件整份或部分為偽造。截至今年3月，SuperAcc在香港已獲得超過5間大銀行採用，包括英資、中資和新加坡資本者。收費以每間銀行的文件用量計算。

媒體未必願意使用

廖展鵬透露，SuperAcc自從推出以來，每年收入都有增長，反映使用量一直增加，去年的收入更增長幾成。現時，本地一些私募基金，以及歐洲和東南亞的某些銀行也有興趣使用SuperAcc，正在和該公司商討中。由於SuperAcc的成績理想，今年初，廖展鵬獲創業團體「香港青年創業軍」選為「香港十大傑出創業青年2023」之一。廖展鵬表示，理論上媒體也可以使用SuperAcc，協助分析一些上市公司的業績表現，以縮短報道刊出時間。只不過，因為媒體報道需要引述的財務數據比銀行分析信貸狀况少得多，實際節省的時間沒那麼明顯，所以就未必願意付費使用SuperAcc。

[新經濟新天地]