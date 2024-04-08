moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

李澄幸：透過ETF投資美國債 留意利息預扣稅

【明報專訊】讀者來信：

本人趁樓市交投回暖，沽出了一個物業，預期成交後再連同手上的流動資產，合共約有800萬元可以動用，由於我正準備在未來幾年退休，希望尋找穩定的投資工具，美國國債似乎是不錯的選擇，應該選擇直接買入債券或是ETF更好，是否有稅務等相關的注意事項？

筆者回覆：

從大環境來說，經過一輪加息後，債券可以為投資者帶來的潛在回報的確提升了，以美國國債為例，現時可以提供的收益率普遍都達4厘以上。不過，也偶有聽到朋友說，現時做定期存款都有4厘以上，不如先觀望。但是，定期存款一般來說最多只是做1年，換言之，最多只可以鎖定回報1年左右，相反債券就可以隨自己的理財需求，鎖定一個長達10年甚至或以上的不俗回報，難怪早幾個月在內地曾經掀起買美國國債之後躺平退休的說法。

一般來說，投資債券需要注意以下3組數字，分別是到期日、票面息率，以及到期收益率。通俗一點來說，到期日指的是債券到期並歸還本金的日子。票面息率是指債券的派息率，假設票面息率是4.125厘，你持有100萬元的債券，每年可獲派息41,250元。到期收益率是指以現價買入債券，並一直持有至到期的年化收益率，可以簡單理解為每年平均回報。這個數字已經把持有期間的所有票息，以及到期時拿回債券面值本金的因素計算在內。換個角度說，如到期收益率高於票面息率，即該債券的現價對比票面值存在折讓。以上3組數字都重要，但是對於退休人士來說，如果是打算依賴派息來支付退休開支的話，除到期日外，理應更留意票面息率，因為這個代表着持有債券期間的現金流。

部分機構可安排退還 惟行政需時

何先生問及投資美國國債是否有潛在的稅務問題，這點則和直接買入債券或ETF有一點點互動的關係。首先，非美國稅務居民投資美國國債，一般是不需要就利息納稅，但是如果透過ETF去投資的話，那該ETF所發放的利息（即股息）會有30％的預扣稅，通俗一點來說，投資者收到的派息將會被打七折。不過，部分金融機構可以安排「退還」，惟行政需時。故此，如果是以收息支持退休開支，便要將延遲獲得部分現金流的考慮也包括決策之內。投資者在選擇投資平台時，不妨先行查詢，具體安排以所使用的金融機構的答覆為準。最後，稅務問題複雜，以上只從一般香港投資者的角度出來，如涉及香港以外的居民身分則可能有不同的情况，故內容只供參考，有需要的朋友宜進一步根據自身情况諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]