賺里數信用卡要識揀 慳機票錢

明報記者 劉敬華

選擇以簽帳賺飛行里數作招徠的信用卡，首要考慮信用卡積分可兌換那些飛行常客計劃的里數，目前以國泰航空亞洲萬里通（Asia Miles）的里數，以及英航會員俱樂部的Avios積分較受港人歡迎，兩個計劃均提供以里數/積分兌換機票，以及以里數/積分加現金兌換機票的選擇，且兩者均為「寰宇一家」成員，除可選擇以里數/積分兌換自家航空公司的機票外，亦可兌換如日本航空等「寰宇一家」聯盟成員的機票。是次比較的信用卡中，除東亞銀行World Mastercard及渣打國泰Mastercard只提供亞洲萬里通一個選擇外，其餘均可同時提供亞洲萬里通及英航會員俱樂部的選擇，其中又以匯豐EveryMile信用卡可提供13個飛行常客計劃，選擇最多。

假設選擇亞洲萬里通計劃，在本地簽帳兌換里數方面，是次比較的信用卡中，渣打國泰Mastercard於本地食肆及網上簽帳每4元便可兌換1里，相對較為吸引，但由於該卡的其他本地簽帳為每6元換1里，較適合經常外食人士。匯豐EveryMile信用卡的本地簽帳亦可達每5元兌換1里，而且該卡於指定的日常消費，即在本地交通工具、咖啡店、輕食店及網上娛樂平台的特選商戶簽帳消費，包括九巴、城巴、星巴克咖啡、太平洋咖啡、天仁茗茶、Green Common、Netflix、Disney+及Spotify等，更可享每2元兌換1里。

配合迎新優惠 更快換機票

海外簽帳方面，則以Citi PremierMiles信用卡較吸引，持卡人於當月月結單內包括本地及海外簽帳的總認可簽帳金額達2萬元或以上，該月的海外及網上簽帳便以每3元兌換1里計算，若當月月結單內總認可簽帳低於2萬元，海外及網上簽帳則以每4元兌換1里計算。還可留意，部分信用卡的推廣優惠，如DBS Black World Mastercard的優惠，今年6月底前於DBS Card+ App登記優惠，並在今年4月1日至6月30日此簽帳階段內累積簽帳達8萬元或以上，該簽帳階段內的合資格本地及海外零售簽帳均可享低至3元兌換1里的優惠。

至於迎新優惠，以渣打國泰Mastercard可以低至1000元簽帳獲得里數的門檻最低，該行的全新信用卡客戶於今年6月30日或以前成功申請該卡，並於發卡首兩個月累積簽帳滿不同金額，將可獲贈不同數量的飛行里數，若期內累積簽帳滿1000元，可獲贈5000里數；累積簽帳達5000元，可獲1.5萬里；累積簽帳滿4萬元，可獲贈4萬里數；期內累積簽帳滿10萬元，則可獲6萬里數。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]