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蘇俊祺：A股現轉捩點 續獲資金流入

【明報專訊】中國股市出現轉捩點，並具有5個關鍵因素：

1）資金流向出現逆轉：EPFR數據顯示，春節後資金連續淨流入中國。

僅上周一周，中國市場就錄得5.55億美元（截至2024年3月15日當周）的淨流入，創下2023年4月以來的最大值。

2）房地產市場交易也出現了觸底反彈的迹象：一線城市的二手房市場交易量，被認為是整個房地產市場的領先指標，在一系列政策放鬆之後開始企穩。

3）最新宏觀數據也表明，經濟基本面依然穩健：2024年首兩個月的零售額同比增長5.5%，同期固定資產投資增長4.2%。出口是一大亮點，在此期間增長7.1%。

4）中國長期增長的基本面依然穩固：2023年中國家庭新增存款16.7萬億元人民幣（總額超過135萬億元人民幣，接近中國GDP的110%）。

5）最後但同樣重要的是，估值仍然具有吸引力：繼近期反彈後，MSCI中國指數的前瞻性市盈率仍為9.5倍，遠低於12倍的10年平均水平。與此同時，恒生指數目前的前瞻性市盈率為8.1倍，而過去10年的平均市盈率為11.2倍。值得注意的是，與新興市場（前瞻性市盈率為12.5倍）相比，中國市場的交易價格也有很大折扣，且更遠低於美國（22倍）及日本（16倍）。

惠理基金聯席主席兼聯席首席投資總監

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[蘇俊祺 投資放大鏡]