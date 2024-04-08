陳正犖：油價半年新高 加元料獲提振

油價受到良好支持可能會提振加元。美元兌加元未來3個月或於1.35附近反覆偏軟，主要阻力位留意1.3610，不過加拿大房地產市場脆弱且增長放緩或限制加元表現，美元兌加元重要支持位留意1.3350。近期金價創下歷史新高，成為今年表現最好的主要資產類別之一。回顧美國2月ISM製造業數據增幅低於預期，當時觸發美聯儲減息憧憬升溫，金價於3月初開始大幅上漲。不過我們認為金價短期逆轉的風險很高，一來是因為價格上漲對需求造成愈來愈大壓力，二來是因為央行亦可能在目前金價水平上減少購買黃金。2月淨購買量雖然仍為正數，但較1月下降58%。金價短期面臨回調風險，不過我們繼續認為作為多元化投資組合其中一項核心配置，仍具吸引力，可能受惠於利率和債券收益率下跌，並有望對冲地緣政治緊張局勢或通脹預期進一步上升帶來的風險。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]