溫傑：順豐同城盈利前景看好 估值偏低

去年集團首度實現全年盈利，去年收入按年增長21.1%至123.87億元（人民幣，下同），實現淨利潤6490萬元，表現勝過市場預期，成為行業首間實現全年盈利的第三方即時配送企業。同時經營活動現金淨額亦轉正，淨流入約2.66億元。我們預期，今年收入增速有望進一步加快，而隨着未來3年費用率佔收入比重下降（去年為6.6%），利潤率亦具提升空間，均會推升盈利增長。

仔細分析的話，集團的同城配送服務收入明顯增長，主要歸功於：

1）餐飲外賣消費需求穩固，即時配送的消費習慣拓展至零售消費場景，非餐場景維持穩健增長趨勢，2023年非餐場景收入同比增長21.2%；

2）綜合物流能力可向不同類型的客戶提供專業優質的即時配送服務，根據公告，集團成功與大客戶（公告中稱為KA客戶，即key account）深化合作；

3）與各大流量平台積極探索本地生活服務新業態，加深合作場景；

4）小時級配送網絡可有效滿足同城快遞的提速需求，並以積極定價策略增強產品競爭力；

5）強化下沉市縣，特別加強滲透縣域地區，去年縣域收入規模同比增長147%。

提到下沉市場，管理層認為此範疇擁有巨大發展潛力。去年商務部與其他8個部門共同發布了《縣域商業3年行動計劃（2023—2025年）》，加強縣域的商業網絡和多樣化商業形態，將進一步加強即時配送行業發展動力。據弗若斯特沙利文報告，全國下沉市場移動互聯網用戶規模便超過7億，第三方即時配送平台正可滿足下沉市場居民多元化、不斷升級的消費需求。重點是集團作為最大的獨立第三方即時配送平台，將來必定受惠。

事實上，從新客拓展可印證下沉市場的潛力，以及集團優勢：2023年超過一半新增門店是來自下沉市縣。集團於下沉市縣順利開展各類新場景業務，如快遞（驛站）共配、社區團購、同城洗護等服務，有效整合零散的本地物流資源。去年全國縣城覆蓋逾1000城，覆蓋率達60%，隨着已覆蓋縣域的深耕及穩定運營，收入得以快速增長。

此外，集團積極從多方面拓展業務，包括上文提及與抖音、阿里、微信及滴滴等各大平台持續深化合作，持續推動B端收入增長，亦借助加強商業區和寫字樓區域的服務能力，拉高C端業務的盈利。而除了一方面加強與現有商家合作外，管理層同時拓寬引入商家渠道，吸引更多高質商家加入。去年KA客戶增長勢頭強勁，包括霸王茶姬、茉莉奶白、淘寶買菜、海王星辰等品牌。集團自去年10月19日起開啟回購行動，預計會以2億港元資金回購H股，直至今年1月（即業績公布前）一共回購了價值近1.1億元的股份。而集團在績後亦重啟回購，分別於3月27日及3月28日合共回購了114,000股。現時集團估值依然較低，市銷率不足0.7倍，值得關注。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]