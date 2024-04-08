袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊

雖然中國3月製造業PMI扭轉連續5個月收縮情况，回升至50.8，重返擴張區域，但今期《細味投資》欄主林少陽提醒，服務業就業指數及服務業價格指數有放緩迹象，顯示國內服務業「內捲」的情况，長期物價向下的壓力依然揮之不去。

再者，即使美國財長耶倫上周四（4日）展開為期6日的訪華行程，但別忘記今年是美國大選年，美國或推出更多壓制中國的政策，如有消息指出，美國《生物安全法案》或影響更多中國公司，拖累藥明系股份連番插水，因此恒指於17,000點仍阻力重重，先看能否企穩100天線16,537點，短期料於現水位約16,700點附近爭持。板塊方面，地緣政治風險升溫，能源和資源價格走高，原油、黃金、銅礦相關ETF及個股有機會進一步攀升，從資產配置的角度來說，宜有一定持倉。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]