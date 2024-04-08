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袁國守：地緣風險升 揸油金銅板塊

【明報專訊】港股清明節假後失方向，上周五微跌1點，收報16,723點，成交金額亦銳減，按日減少26%，降至736億元，主因內地清明節假放足3日（4月4日至6日），港股通上周五暫停。今日（8日）北水回歸，加上復活節及清明節長假過去，相信多數投資者放完大假回來，本周大市有望出現較明確方向。

雖然中國3月製造業PMI扭轉連續5個月收縮情况，回升至50.8，重返擴張區域，但今期《細味投資》欄主林少陽提醒，服務業就業指數及服務業價格指數有放緩迹象，顯示國內服務業「內捲」的情况，長期物價向下的壓力依然揮之不去。

再者，即使美國財長耶倫上周四（4日）展開為期6日的訪華行程，但別忘記今年是美國大選年，美國或推出更多壓制中國的政策，如有消息指出，美國《生物安全法案》或影響更多中國公司，拖累藥明系股份連番插水，因此恒指於17,000點仍阻力重重，先看能否企穩100天線16,537點，短期料於現水位約16,700點附近爭持。板塊方面，地緣政治風險升溫，能源和資源價格走高，原油、黃金、銅礦相關ETF及個股有機會進一步攀升，從資產配置的角度來說，宜有一定持倉。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]