瑞銀亞洲：油價飈升利好 中海油牛51858

【明報專訊】中東局勢再度升溫，市場對原油需求持續增加，國際油價繼續飈升。上周五三桶油中中海油（0883）微升0.84%，收報19.3元；中石油（0857）、中石化（0386）分別跌0.7%及2.37%。如看好油股，可留意海油牛證（51858），收回價16.8元，行使價16.55元，2025年10月到期，有效槓桿約8.5倍；或中油牛證（52974），收回價6.18元，行使價6.03元，2025年11月到期，有效槓桿約7.2倍；或中化認購（21619），行使價5.59元，2024年12月到期，有效槓桿約7.1倍。如看淡可留意海油熊證（52009），收回價21元，行使價21.25元，2024年12月到期，有效槓桿約8.5倍；或中油認沽（23739），行使價6.18元，2024年12月到期，有效槓桿約4.9倍；或中化熊證（59401），收回價5元，行使價5.15元，2024年12月到期，有效槓桿約6.3倍。
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