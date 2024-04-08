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摩根大通亞洲：日央行暗示加息 日港購10159

【明報專訊】日本央行行長植田和男暗示，日本央行有可能今年下半年加息。他認為實現央行通脹目標的機率將從夏季開始上升，並持續至秋季。雖然植田和男言論一度令日圓匯價反彈，不過聯儲局官員近日發表鷹派言論，限制了日圓反彈空間。美元兌日圓仍處151水平，每百日圓兌港元未能重上5.18算。投資者密切留意當局會否出手干預匯市。

如認為日圓兌港元或將反彈，可留意日港購（10159），行使價5.6港元，實際槓桿達20倍，2024年9月30日到期。看淡可參考日港沽（10158），行使價5.15港元，實際槓桿18倍，2024年9月27日到期。

日股方面，如投資者認為日經平均指數有望回升，可留意日經購（10203），行使價46,000點，實際槓桿近15倍，2024年9月13日到期。如認為後市仍有下跌空間可留意日經沽（10173），行使價33,830點，實際槓桿9.8倍，2024年9月13日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]