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陳永傑：經濟放慢 IMF料減息將至

標籤：陳永傑

【明報專訊】國際金融機構發表報告展望今年經濟，普遍看淡，但預計能夠達到經濟軟着陸。筆者觀點是，假如經濟增長減慢，有需要加快加大減息力度保持經濟動力。在這情况之下，美國以至世界各地樓市股市會普遍做好，有利樓股投資者。

世界銀行發布《全球經濟展望》報告指出，全球經濟正面臨着近30年來最糟糕的5年增長期。今年全球經濟增長將連續第3年放緩，從去年的2.6%降至今年的2.4%，並預計明年將略為回升至2.7%。國際貨幣基金組織（IMF）發言人Julie Kozack表示，全球經濟有望軟着陸，即通脹逐步回落及勞動力市場保持強勁，但低收入國家仍面臨嚴峻挑戰。IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas透露，全球央行快要開始減息。

最新的《世界經濟展望》顯示軟着陸即將到來，整體增長及全球貿易仍低於歷史平均水平。

美國債券基金管理公司太平洋投資管理（PIMCO）認為，目前斷言聯儲局經已戰勝通脹是言之尚早，經濟仍可能陷入衰退。PIMCO投資總監 Andrew Balls表示，市場對戰勝通脹的預期過於樂觀，忽視通脹可能反撲的風險仍高，美國經濟可能陷入衰退。

美國經濟着實有隱憂，減息是有需要的，美國企業大刀闊斧裁員，就是擔心消費過熱，藉適度裁員壓止通脹。裁員力度不夠則控制不了通脹，若果過大則會傷害經濟，要恰到好處非常困難。暫時看，聯儲局第二季減息仍有可能。美企大幅裁員，通脹問題逐漸被消解，聯儲局具條件將美息慢慢降低，不僅提高了樓市股市的吸引力，亦會擴散至各地投資市場。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]