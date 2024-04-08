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廖偉強：經濟樓市皆轉變 汰弱留強

標籤：廖偉強

【明報專訊】經歷社會運動及新冠疫情打擊後，香港經濟仍未完全恢復元氣，而且有些改變，更令大家始料未及。不少行業和資產市場都正在洗牌中，令部分人的陣痛久未能癒。

面對去年通關後出現的北上消費熱潮，做零售業、餐飲業的老闆，當然不會好過。有很多企業更在高峰期急劇擴張，除了飽受租金壓力外，生意額亦不足以應付。通關後，有很多香港人發現內地消費原來很低廉，令消費力轉移。其實，內地消費從來都是以平價作賣點，只是今時今日的硬件，例如景點、酒店、商場等都比以前進步，就更加突顯性價比優勢；加上近年港人消費力萎縮，往返大灣區的交通又已十分方便，自然就會傾向「平靚正」的消費。香港零售及餐飲業難免要面對一輪洗牌，汰弱留強。

很多工商舖投資者亦在洗牌中受重傷，原因是在高位持貨過多，按揭比例亦高；當遇上息口高企，市道不振，租金收入大減，令日子更艱難。他們就算想「減磅」也有心無力，因為大部分手持的物業，價錢已大跌，不顧一切地出貨，只會血本無歸；但若不「減磅」，就只能繼續捱高息，可謂進退兩難。所以，很多投資者的身家都被大幅蒸發。

不過，投資和做生意總是「一雞死，一雞鳴」。內地有很多連鎖零售或餐飲品牌近年都開始進駐香港，為商舖市道帶來新希望。另外，住宅樓市在「撤辣」後，變得非常暢旺，內地客源急增，尤其在新盤市場就更明顯。反觀本地投資者似乎銷聲匿跡，原因是早年持有至今的物業仍屬「蟹貨」，此時沽出必定會損手，所以縱使市道轉好，也難以再增持；所以，就算在今次風浪中沒有遭沒頂，但現階段也不能再積極投入市場了。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]